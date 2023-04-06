 

Мнение: О редком «таланте» всё промотать ни за грош… Величие в голову стукнуло?

06.04.2023, 12:10, Разное
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А ведь было же время, когда он считался вполне разумным политиком. Но, видимо, годы берут своё

Эти отношения выстраивались даже не годами — десятилетиями упорных трудов сотен и тысяч дипломатов, специалистов, военных, гражданских. Несколько поколений политиков трудились над их становлением и закреплением. Не жалели ни сил, ни ресурсов, ни времени. Подкупали, убеждали, обольщали… Так родилось это стратегическое партнёрство.

Но вот — минул год…

Холодно-прагматичное решение Саудовской Аравии в минувшие выходные сократить добычу нефти и повысить цены стало внятным сигналом: #США больше не играют решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке. Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась. Важную роль в этом сыграли межличностные отношения нынешнего американского президента Джо Байдена и наследного принца КСА Мухаммеда бин Салмана. Именно последний в воскресенье убедил производителей ОПЕК сократить добычу примерно на 1 миллион баррелей в день, что привело к росту цен на сырую #нефть более чем на 6% до примерно 85 долларов за баррель. Для администрации Джо Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии, это стало «ударом в спину».

Представители Белого дома делают ставку на то, что цены на нефть установятся на отметке 80 долл. за баррель, и что общий экономический эффект от этого повышения будет ограниченным. Но если рынок разгорячится и цены поднимутся выше 100 долл. за баррель, неясно, что администрация сможет с этим поделать. А Джо #Байден — не тот президент, которому фактический саудовский лидер, скорее всего, окажет какие-либо услуги.

Для Мухаммеда бин Салмана председатель КНР Си Цзиньпин — это новый «большой парень». Хотя бы потому, что он потакает непомерным амбициям саудовского лидера. Когда Си посетил Саудовскую Аравию в декабре, кронпринц организовал Саммит стран Персидского залива, на котором другие государства присоединились к обещаниям сотрудничества по экономическим, энергетическим вопросам и вопросам безопасности. Это сделало регион ещё более прокитайским. И хотя Королевство не собирается разрывать связи с Вашингтоном, своим многолетним «стратегическим партнёром», в их отношениях больше нет прежней эксклюзивности, когда Саудовская Аравия считалась опорой Штатов на Ближнем Востоке. Можно вспомнить, например, что именно поддержка саудитов, обрушивших в 1980-х нефтяные цены, помогла Америке нанести мощный удар по бюджету #СССР. Что и предопределило многие дальнейшие события.

Как же так могло получиться? О, это в прямом смысле — «личная заслуга» Леонида Ильича политического «ветерана» Джо Байдена. Нынешний американский лидер долгое время поступательно создавал условия для постоянной дипломатической напряжённости в отношениях с прежним союзником, называя Саудовскую Аравию «страной-изгоем», а кронпринца Мухаммеда бин Салмана — убийцей журналиста Джамаля Хашукджи. В прошлом году этот скандал вышел на новый виток, когда во время визита в Королевство президент США сначала отказался от рукопожатий с наследником саудовского трона, а затем и вовсе оконфузил принимающую сторону. Когда госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр поспешил заявить, что «не помнит» неудобных заявлений американского лидера, Джо Байден поспешил немедленно его опровергнуть.

В итоге уже сам Мухаммед бин Салман напомнил о «грехах Вашингтона», за которые никто не понёс ответственности. «Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединённые Штаты также допускали ряд грубых просчётов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — сказал он. И, по словам саудовского источника, принц также предупредил Джо Байдена о негативных последствиях попыток силой навязать странам определённые ценности.

Осенью последовала новая волна пикировок. Страны ОПЕК+ 5 октября приняли решение сократить добычу нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Британская The Telegraph прямо подчеркнула, что соглашение нефтяного картеля, где первую скрипку играет Саудовская Аравия, с России о снижении нефтедобычи стало новым унижением для Белого дома, пытавшегося добиться увеличения квот. «Это глубокое унижение для Джо Байдена, который лично прилетал в Джидду, чтобы попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — напомнило издание. В ответ из Вашингтона прозвучали слова о «ревизии отношений» с давним партнёром, а хозяин Овального кабинета в очередной раз обвинил Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Правды в этом ровно столько же, сколько и в обороте «путинская инфляция», которым Джо Байден пытался оправдать свои просчёты во внешней политике на российском направлении и который не высмеял только ленивый. А вот новый повод для обид у саудитов появился.

В итоге «эксклюзивные отношения», которые Штаты более полувека выстраивали с КСА, дали трещину. Мухаммед бин Салман заключил сделку с Ираном, заклятым врагом Израиля — ещё одного ключевого партнёра Америки, причём при посредничестве Китая, главного геополитического соперника США. Параллельно и отношения ближневосточных петрократий с Россией улучшаются, поскольку монархам Залива откровенно не нравится напористая санкционная политика Белого дома и его грубое вмешательство в работу нефтяного рынка. Многолетние усилия нескольких поколений дипломатов, ловко втянувших значительную часть арабского мира в орбиту американского влияния, похоже, рассыпаются в прах из-за «странностей» одного человека

Ну как можно было всё так быстро профукать и слить?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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