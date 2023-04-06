 

Оливия Уайлд обвинила бывшего мужа Джейсона Судейкиса в неуплате алиментов

06.04.2023, 11:55, Разное
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Актриса Оливия Уайлд собирается судиться с бывшим мужем Джейсоном Судейкисом. Звезда уже обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием привлечь его к ответственности за неуплату алиментов на содержание общих детей. Уайлд заявляет, что самостоятельно покрывает все расходы по уходу за сыном и дочерью.

По информации издания Daily Mail, Оливия просит судью в ближайшее время рассмотреть ее запрос на алименты от бывшего супруга. Она также собирается обязать его оплатить услуги ее адвоката и все судебные расходы. Актриса ссылается на то, что Судейкис зарабатывает намного больше. Звезда сообщает, что не получила от него ни цента.

Джейсон в настоящее время не платит мне алименты, несмотря на мои просьбы через адвоката согласовать временную сумму поддержки, чтобы избежать дальнейшего судебного разбирательства по этому вопросу. Хотя Джейсон и я разделили некоторые расходы на детей, такие как их обучение в школе, — на мне 100% расходов на уход за детьми, когда они со мной, включая, помимо прочего, их питание, одежду, уход, внеклассные мероприятия и транспортные расходы, — говорится в заявлении Оливии.

Джейсон Судейкис

Уайлд хочет “адекватно обеспечивать детей, соразмерно уровню жизни Джейсона”. Кроме того, согласно закону штата Калифорния, в случае если Джейсон зарабатывает намного больше, он обязан оплатить услуги ее адвоката Лоры Вассер в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, Оливия и Джейсон воспитывают двоих детей — Отиса и Дэйзи. Пара начала встречаться в 2011 году и рассталась в 2020-м. Причиной стало знакомство актрисы с Гарри Стайлсом на съемочной площадке фильма “Не волнуйся, дорогая”. В январе 2021 года Оливия и Гарри подтвердили роман. Осенью 2022-го звезды приняли решение расстаться “из-за плотного графика” музыканта.

После разрыва Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис боролись за опеку над детьми. В начале августа прошлого года актрисе удалось выиграть дело. Теперь Дейзи и Отис встречаются с отцом по тому графику, который согласовала Уайлд. Позже актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала об истинных причинах развода. А в январе этого года папарацци заметили Оливию вместе с бывшим мужем.

Оливия УайлдДжейсон Судейкис


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