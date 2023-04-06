 

Лидер Aerosmith Стивен Тайлер ответил на обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

06.04.2023, 11:55, Разное
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Проблемы у бессменного фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера начались еще в декабре прошлого года. Именно тогда бывшая подруга вокалиста Джулия Холкомб обвинила его в сексуальном насилии. По заявлению пострадавшей, инцидент произошел в 1973 году, когда ей было всего 16, а Тайлеру — 25. После произошедшего она забеременела, но музыкант заставил ее сделать аборт. Надавно Стивен решил ответить на эти обвинения. Артист уверяет, что истица дала согласие на интимные отношения, и просит отозвать судебный иск.

Согласно судебным документам, полученным изданием Rolling Stone, 75-летний Тайлер сослался на 24 утвердительных пункта защиты, опровергающих обвинения. Например, адвокаты певца заявили, что истица “никогда не получала никаких травм в результате каких-либо действий ответчика”. Более того, на момент предполагаемого инцидента он выступал законным опекуном девушки, а потому имеет иммунитет.

Стивен Тайлер

Отметим, что Джулия Холкомб подала на музыканта в суд Лос-Анджелеса сразу после того, как в штате Калифорния отменили срок давности для подачи исков о сексуальном насилии. В иске говорилось, что Холкомб “была не в состоянии противостоять власти, славе и значительным финансовым возможностям” Тайлера. Девушка утверждала, что музыкант убедил ее в том, что то была “романтическая любовная связь”. Он возил ее на свои концерты, снабжал алкоголем и запрещенными веществами.


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