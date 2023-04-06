Армянский депутат, призывавший арестовать Путина, утонул во время круиза по Севану

Над государственными зданиями в Армении приспущены флаги — в стране национальный траур по погибшему депутату парламента Андранику Карапетяну.

За несколько дней до трагедии парламентарий призвал выполнить постановление Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и арестовать президента России Владимира Путина.

По результатам расследования полиция Армении пришла к выводу, что депутат стал жертвой несчастного случая. Он вместе с другими пассажирами отправился в круиз по озеру Севан на судне «Арарат». Установить причины смерти удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.

День был солнечным, Карапетян купил коктейль в баре и вышел на палубу, где он был в одиночестве. Неожиданно на озере поднялся сильный ветер, вызвавший шторм. На палубу накатились волны, депутат подскользнулся и его смыло в воду. Он издавал крики и махал руками, но никто не обратил внимание. По прибытии судна в порт Мартуни стало понятно, что одного пассажира не хватает. На месте предполагаемой трагедии была организована спасательная операция. Водолазам удалось найти тело Карапетяна и поднять его со дна.

– Случившееся — это трагедия для всей страны. Опытный управленец так нелепо закончил свою жизнь, — прокомментировал инцидент капитан судна Самвел Мелконян. — Жаль, что мы не сразу обнаружили момент падения Карапетяна в воду, впрочем мы вряд ли бы могли его спасти, ведь наше судно не оборудовано спасательным кругом.

МИД РФ выразил соболезнования армянскому народу, а Россельхознадзор, чтобы смягчить горечь от утраты политика, снял запрет на поставку отдельных видов сельхозпродукции из Армении.

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