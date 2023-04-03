Мнение: Теракт в Санкт-Петербурге

В кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате взрыва погиб блогер Владлен Татарский, более тридцати человек получили ранения.

По версии следствия, взрывное устройство – более 200 граммов тротила – находилось в статуэтке, подаренной блогеру Дарьей Треповой.

Присутствовавшие на встрече рассказывали о довольно строгих мерах безопасности: в помещение никого не впускали в верхней одежде, тем более — с посторонними предметами. Судя по записям с камер видеонаблюдения, сначала сотрудник службы безопасности на входе не пропустил и Дарью, пришедшую в кафе с большой коробкой, в которой находилась статуэтка.

Один из зрителей, побывавших на встрече с Владленом Татарским, журналист Марат Арнис подробно рассказал как Дарье все-таки удалось пронести в зал коробку.

— Девушка, принесшая статуэтку, сидела чуть позади меня, она вслух жаловалась, что ее на входе не пропускали со словами: «А вдруг в коробке бомба?» Она прямо так и говорила. Она подняла руку в какой-то момент и сказала Владлену, что она студентка художественной академии, у нее есть подарок для военкора от творческого коллектива, его сделали в знак уважения к Татарскому, а охранник назвал его бомбой. Фактически эта девушка выпросила разрешения у Владлена. Он ответил ей: «Вносите, заодно и проверим». И охранник еще и помог принести этой студентке коробку из гардероба.

отсюда

В интернете уже вспоминают Федора Трепова, в 1873 – 1878 годах служившего градоначальником Санкт-Петербурга, мол, не родственник ли он Дарьи Треповой.

Летом 1877 года Трепов, нарушив приказ о запрете телесных наказания, отдал приказ о порке политического заключённого народника за то, что тот не снял перед ним шапку.

Из-за этой порки 24 января 1878 года соратница выпоротого народника стреляла в Федора Трепова.

А через 145 лет Дарья Трепова пронесла на встречу с блогером статуэтку, начиненную взрывчаткой. Правда сама девушка, которую уже задержали, утверждает, что не знала, что в статуэтке была взрывчатка.

Я не знал Владлена Татарского. Понятия не имею, как он жил, что писал… Но считаю его убийство чудовищным преступление. Это не порсто преступление, это теракт. И кто бы не организовал взрыв в кафе в Санкт–Петербурге, этим людям не нужен мир на Украине. Эти люди за эскалацию конфликта. Очевидно же, что в организации взрыва обвинят спецслужбы Украины, и последуют призывы ответить на теракт террором.

Фотографии отсюда

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