 

Российские врачи называют некоторые болезни “тихими убийцами”

03.04.2023, 21:50, Разное
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Из-за того, что они развиваются с течением времени, некоторые болезни можно назвать “тихими убийцами”. Иногда болезни-молчаливые убийцы могут быть обнаружены, когда варианты лечения уже не столь эффективны.

Доктора подчеркивают, что профилактические осмотры очень важны для своевременной диагностики. Это связано с тем, что это единственный способ контролировать эти заболевания. Речь идет о следующих заболеваниях.

Гипертония
Высокое кровяное давление является основным признаком гипертонии. Это заболевание часто поражает людей среднего возраста. Организму может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться к высокому кровяному давлению. Даже когда симптомы появляются впервые, многие из них объясняют недосыпанием и перенапряжением. “Гипертония, если ее не лечить, может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт и инфаркт. Необходимо регулярно измерять артериальное давление, чтобы эффективно его контролировать”, – пояснила Светлана Куприна, терапевт.

Сахарный диабет
Люди часто обращаются к специалистам, когда у них появляются симптомы, не связанные с высоким уровнем сахара в крови. Неконтролируемый диабет может привести к серьезным осложнениям. Эксперты говорят, что для выявления диабета достаточно провести тест на глюкозу натощак.

ХОБЛ
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может вызвать дисфункцию бронхов и, в конечном итоге, дыхательную недостаточность. Алексей Кривоногов, пульмонолог, говорит, что ХОБЛ может привести к одышке, делая практически невозможным для человека вести нормальный образ жизни. Симптомы в начале этого заболевания легких практически отсутствуют. Они развиваются постепенно с течением времени.

Атеросклероз
Можно предотвратить атеросклероз, контролируя уровень холестерина. Холестериновые бляшки образуются на стенках и стенках кровеносных сосудов, когда его уровень слишком высок. Этот процесс не имеет внешних симптомов, поэтому человек узнает об этом состоянии только в очень критических ситуациях (например, во время инсульта или инфаркта).Остеопороз. Остеопороз вызывает снижение минеральной плотности костной ткани. Это делает организм более восприимчивым к инвалидизирующим переломам даже при незначительных травмах. Анастасия Сарапулова, ревматолог, заявила, что остеопороз не является болезненным и не вызывает никаких симптомов.

Ожирение при гепатозе
Это одна из форм ожирения печени. Это состояние не вызывает боли или дискомфорта и может длиться годами, пока не перейдет в необратимое воспаление или опасное для жизни рубцевание. Не только жировая болезнь печени протекает бессимптомно, но и другие заболевания печени могут вызывать длительные симптомы. Поскольку в печени отсутствует нервная ткань, она не может передавать болевые сигналы.


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