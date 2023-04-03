Россияне увидят преимущества запрета на списание денег с карт на рынках

Защита потребителей крайне важна. Запрет маркетплейсам списывать деньги с карт, снятых с личных счетов россиян, очень важен.

Роспотребнадзор поддержал инициативу через свой Telegram-канал. Служба будет поддерживать эту инициативу. В организации заявили, что ограничение дистанционного списания средств обеспечит потребителям дополнительную безопасность, улучшит клиентский опыт и повысит доверие к цифровым сервисам.

По мнению агентства, этот шаг чрезвычайно важен, поскольку клиенты российского рынка часто сталкиваются со списанием денег, снятых с их карточных приложений. Иногда для прекращения списания средств недостаточно просто отозвать платежные реквизиты в личном кабинете. Роспотребнадзор пришел к выводу, что пользователям может быть предоставлена не вся информация, необходимая для остановки перевода.