 

Россияне увидят преимущества запрета на списание денег с карт на рынках

03.04.2023, 21:50, Разное
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Защита потребителей крайне важна. Запрет маркетплейсам списывать деньги с карт, снятых с личных счетов россиян, очень важен.

Роспотребнадзор поддержал инициативу через свой Telegram-канал. Служба будет поддерживать эту инициативу. В организации заявили, что ограничение дистанционного списания средств обеспечит потребителям дополнительную безопасность, улучшит клиентский опыт и повысит доверие к цифровым сервисам.

По мнению агентства, этот шаг чрезвычайно важен, поскольку клиенты российского рынка часто сталкиваются со списанием денег, снятых с их карточных приложений. Иногда для прекращения списания средств недостаточно просто отозвать платежные реквизиты в личном кабинете. Роспотребнадзор пришел к выводу, что пользователям может быть предоставлена не вся информация, необходимая для остановки перевода.


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