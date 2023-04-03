Дочка собралась замуж этой весной: какие модные прически сезона лучше всего подойдут маме невесты

Ключевыми фигурами на свадьбе, безусловно, являются жених и невеста. В то же время повышенное внимание гостей приковано также к родителям молодых. Рассматриваем наиболее удачные варианты причесок для матери невесты, если торжество намечается на весну-2023.

Помпадур

Впечатляющая прическа, которая впервые появилась в 18-м веке, но по сей день сохранила свою актуальность. Суть заключается в том, чтобы начесать волосы в теменной зоне у самых корней, после чего уложить их аккуратно назад. Получится пышная королевская укладка.

Романтичные завитки

Если у мамы невесты волосы средней длины, то есть смысл сделать романтичную и немного гламурную укладку в виде крупных завитков. Для этого следует использовать плойку. Поочередно накручивая локоны на девайс, придать им спиралевидную форму. Челку можно распрямить или тоже слегка подкрутить по желанию.

Фактурная “мальвинка”

Мило и симпатично смотрится укладка на средние волосы в виде низкой “мальвинки”. Предварительно следует сделать начес у корней, зафиксировать лаком.

Затем завести боковые пряди у лица назад и соединить их между собой на затылке с помощью красивых заколок. Можно подкрутить кончики, чтобы придать укладке более торжественный вид.

Небрежная «ракушка»

Поскольку сейчас приглаженные волосы не совсем в моде, имеет смысл по-новому стилизовать уже привычные классические укладки. Например, мы привыкли видеть «ракушку», где волосинка лежит к волосинке и ни единая прядка не выбивается из прически. Почему бы не создать легкий творческий беспорядок на голове? Сначала волосы следует сформировать в привычную «ракушку», после чего немного оттянуть прядки в стороны. Можно оставить красивый крупный локон возле лица.

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Пучок

По аналогии с небрежной «ракушкой» можно сделать пучок. Вместо того чтобы прятать кончики волос в пучок, лучше их слегка подкрутить, чтобы они образовали симпатичные завитки. Прическу зафиксировать лаком, чтобы она дольше держала форму.

Распущенные волосы

Прийти на свадьбу с распущенными волосами — тоже хорошая идея. Особенно если шевелюра находится в прекрасном состоянии, если локоны живые, здоровые и шелковистые. Чтобы получился праздничный лук, необходимо использовать эффектные украшения в виде сережек, ожерелья. Если сережки являются акцентными, тогда нужно сделать так, чтобы их было видно. Тогда имеет смысл убрать боковые пряди у лица: зафиксировать их за ушками с помощью невидимок, либо на затылке.

Укладка на боковой пробор

Если есть красивая стрижка каре или боб, тогда можно сделать укладку на боковой пробор. Челку немного подкрутить, начесать, чтобы она образовала полуарку над лбом. Можно украсить прическу красивыми заколками, если есть такое желание.

Пышная коса

При наличии длинных волос можно попробовать сложные укладки. Например, в виде пышной косы. Сначала волосы сплетаются в нетугую косу, затем отдельные прядки вытягиваются наружу, чтобы образовались спирали.

Как вариант, можно сделать “пузырьковую” косу. Для этого не нужно владеть техникой плетения. Достаточно связать волосы в длинный хвост и затем расположить резинки для волос на одинаковом друг от друга расстоянии по всей длине локонов.