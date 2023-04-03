 

Мнение: Два года назад

03.04.2023, 21:20, Разное
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Из комментов
…Факт тот, что никаких ЛЕГАЛЬНЫХ способов убежать от Украины у Крыма не было. Он пытался за время незалэжности 4 раза – все 4 раза Украина подавляла эти попытки вооруженной силой. А коль так – можно ли осуждать крымчан за то, что они свой побег осуществили при помощи со стороны? Это как узнику ставить в вину, что он, негодяй, воспользовался веревкой, которую ему передали с воли. Как смог, так и убежал 🙂

В уголовном праве какой-то страны – то ли Бельгии, то ли Дании – есть очень симпатичная норма: там не предусмотрено никакого дополнительного наказания заключенному за предпринятый побег. И объяснение – что стремление сбежать для узника абсолютно естественно, и потому его за такое нельзя осуждать. То есть если поймают – просто отправляют отбывать “недоотбытое”.

Возможно, конечно, что это всего лишь красивая легенда в нашем мире победившего жлобья (2021).

Источник: Размышления вольного социолога


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