Респираторные заболевания вновь набирают обороты

С приходом плюсовой температуры в начале весны ежегодно отмечается повышение уровня заболеваемости респираторными инфекциями. За последнюю неделю в РФ зафиксирован рост заболеваемости населения ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей. Рост составил 72,3 на 10 000 населения и был выше базовой отметки на 3,3%.

Защитить организм от заражения и тяжелых осложнений помогает адекватный иммунный ответ. На иммунитет значительно влияют внешние факторы, такие как стресс, недостаток сна, неправильное питание, инфекционные заболевания. «Ослабленный» иммунитет более восприимчив к вирусам и нередко после одного заболевания пациент сразу же переносит новое, вызванное вирусной или бактериальной инфекцией.

В рамках симпозиума «Доказательная медицина в иммунокоррекции. Современные подходы к профилактике и терапии ОРИ» эксперты отметили, что перенести заболевание в легкой форме и укрепить иммунитет организму могут помочь иммунокорректоры комплексного действия. Одним из таких препаратов является азоксимера бромид («Полиоксидоний®»), оказывающий влияние на все звенья иммунитета. Он применяется для лечения и профилактики острых и обострения хронических инфекционных заболеваний.

Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор резюмировал механизм действия препарата. «Полиоксидоний®» представляет собой иммунокорректор. Препарат активирует местный иммунитет, увеличивая концентрацию секреторного иммуноглобулина sIgA и выработку лизоцима. Он воздействует на адаптивные и врожденные механизмы иммунной защиты. Способствует взаимодействию T-клеток и B-клеток, в результате вырабатываются антитела, нейтрализующие патогены, и запускаются другие антитело-зависимые механизмы противоинфекционной защиты. Кроме того, препарат способствует активации фагоцитоза (поглощение чужеродных агентов иммунными клетками) и предупреждению формирования избыточного образования нейтрофильных ловушек (NETos), которые при высокой концентрации усугубляют тяжесть течения инфекционных заболеваний.

Медики в ходе симпозиума сделали особый акцент на доказательной базе азоксимера бромид. По словам Горелова Александра Васильевича, академика РАН, д.м.н., профессора, в результате мета-анализа пяти клинических исследований было установлено, что включение «Полиоксидония» в состав комплексного лечения острых и хронических респираторных инфекций, в том числе гриппа и ОРВИ, позволяет лучше контролировать симптомы интоксикации, снижать тяжесть течения инфекционно-воспалительного процесса и оказывать положительное влияние на иммунные механизмы. Кроме того, азоксимера бромид характеризуется благоприятным профилем безопасности.

Способность азоксимера бромида укреплять иммунитет и оказывать защиту во время повышенного риска заболеваемости была продемонстрирована в научном исследовании, которое проводилось с участием медицинских работников «красных зон», принимавших «Полиоксидоний®», и других медиков, не получавших иммуномодулирующую терапию.

«Профилактическое применение препарата статистически значимо снижало заболеваемость новой COVID-19 инфекцией у медицинских работников. Доля пациентов, принимавших азоксимера бромид и в итоге перенесших SARS-CoV-2, составила лишь 2,44% от общего числа участников. В то время как в группе сравнения этот же показатель — более 16%», — поделился данными Жданов Константин Валерьевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор.

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