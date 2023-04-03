Актриса Кристина Риччи посетила парк развлечений вместе со старшим сыном

Несмотря на загруженный график Кристина Риччи успевает проводить время с детьми. Звезда “Семейки Аддамс” и нового сериала Netflix “Уэнсдэй” решила порадовать старшего сына Фредди и отправилась вместе с ним в Диснейленд. Фотографиями с отдыха Кристина поделилась в своих социальных сетях.

Весенние каникулы, — лаконично подписала пост Риччи.

Звездная семья провела время в тематическом парке в Анахайме, штат Калифорния. На размещенных в сети кадрах она предстала вместе с сыном и его хорошим другом. Они приобрели сувениры и фирменные ушки Микки Мауса.

Кристина Риччи с сыном Фредди

Звезда воспитывает двоих детей: полуторагодовалую Клеопатру и 8-летнего Фредди. Девочку актриса родила от стилиста Марка Хэмптона. Отметим, что Кристина вышла замуж за парикмахера уже будучи в положении. Клеопатра родилась в декабре 2021 году спустя всего несколько месяцев после свадьбы родителей. Вторую беременность актриса рассекретила в августе, опубликовав снимок УЗИ в своем блоге.

Старшего, 8-летнего сына Фредди актриса делит с бывшим мужем Джеймсом Хеердегеном. Бурный бракоразводный процесс Риччи и Хердегена, которые поженились в 2013-м, сопровождался скандалом и взаимными обвинениями в домашнем насилии. В апреле 2021 года экс-супруги достигли соглашения хотя бы в вопросах опеки.

Кристина Риччи с сыном ФреддиСын Кристины Риччи с другомСын Кристины Риччи с другом