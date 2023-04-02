Мнение: Универсальный Медведев?
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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) отправили под домашний арест.
Домашний арест митрополита Павла взволновал запреда Совбеза России и блогера-миллионника Дмитрия Медведева, который написал яростный пост.
Интересный текс. Переживаю, как бы злодеи не начали затирать в этом посте первые пятнадцать слов.
Оставив только вот эту часть:
«…. какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет.
Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за всё содеянное.
Ибо сказано: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Апокалипсис 19:20).»
Отсюда
Как бы злодеи не начали перед текстом, написанным Медведевым, вписывать лютую антироссийщину.
Например:
«Навального в очередной раз отправили в штрафной изолятор. Это уже 12-й ШИЗО матерого иноагента и экстремиста Навального за его время пребывания в ИК-6», а дальше … текст Медведева.
Или «в отношении Евгения Ройзмана, включенного Минюстом в список иноаегентов, сфабриковали уголовное дело», а дальше – снова слова Медведева.
Или мои тревоги напрасны? Никому в голову не придет, что Меведев может применить слова «взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь» в отношении тех, кто гнобит Навального или организовал преследование Ройзмана?
Просто у блогера Медведева совершенно случайно получился универсальный текст?
Фотогорафия отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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