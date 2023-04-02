Листовая зелень предотвращает развитие деменции

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02.04.2023, 19:15, Разное
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При совместном употреблении питательные вещества, содержащиеся в основных продуктах питания, таких как листовая зелень и жирная рыба, могут предотвратить развитие деменции.

Во всем мире заболеваемость деменцией возрастет в три раза. К 2050 году количество заболеваний мозга возрастет до 153 миллионов. Эти мрачные прогнозы подчеркивают необходимость профилактических мер. Исследования показали, что добавки можно комбинировать, чтобы создать “динамическую пару” против этого поражающего разум заболевания. Некоторые факторы риска деменции, такие как возраст и гены, не подлежат обсуждению. Однако питательные вещества, витамины и антиоксиданты могут стать мощными инструментами для защиты мозга от этого состояния.

“Хотя вы можете получить максимум полезных веществ через здоровое питание, исследования показали, что омега-3 и витамины группы В могут быть объединены для большей эффективности. Эта динамичная комбинация может предотвратить усыхание мозга на 73 процента, согласно исследованию”, – Александра Алехина, невролог.

Исследовательские группы из Китая, Швеции и Нидерландов подтвердили это открытие. Прием добавок с витаминами группы В (включая В6, В12 и фолиевую кислоту) пожилыми людьми, страдающими когнитивными нарушениями, привел к уменьшению размера мозга на 73% по сравнению с плацебо. Это уменьшение также было сопоставимо с тем, что наблюдалось у людей без когнитивных нарушений. Эффект от лечения превосходит любую другую лекарственную терапию, а побочные эффекты отсутствуют.


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