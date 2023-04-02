 

Коммунисты отметили траурным шествием 32–ю годовщину павловского повышения цен

02.04.2023, 18:33, Разное
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В воскресенье по проспекту Мира в Москве прошло траурное шествие в честь 32-й годовщины реформы цен 1991 года, которую в народе прозвали «павловской» в честь первого и последнего премьер-министра СССР Валентина Павлова.

2 апреля 1991 года советское правительство единовременно повысило все государственные цены. Официально они выросли на 65-70 процентов, однако в реальности рост составил 200-300 процентов.

Так, например, проезд в московском метро вместо пяти копеек стал стоить пятнадцать, буханка чёрного хлеба вместо двадцати копеек – шестьдесят. Подорожание не коснулось только водки и другого алкоголя, кроме виски и джина. Однако купить алкоголь тогда уже было практически невозможно.

Коммунисты посвятили своё шествие «всем жертвам павловского геноцида». «Мерседес» лидера КПРФ Геннадия Зюганова возглавлял процессию с портретом Сталина на капоте.

– При товарище Сталине такого не было. При нём цены снижали, люди были счастливы, кушали натуральные продукты! А что при этих реформаторах? Рост цен, бедность, разврат! Я бы гнал таких, как Павлов, из партии! – заявил Зюганов.

Декларируемой целью повышения цен было снижение дефицита товаров. Однако 2 апреля 1991 года полки магазинов были такими же пустыми, как днём ранее. Товары и продукты ушли из магазинов на чёрный рынок, где стали ещё дороже.

Конечным пунктом шествия объявлялось Пятницкое кладбище, где под крестом с надписью «Я хотел, как лучше», похоронен Валентин Павлов. Туда коммунистов не пустил охранник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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