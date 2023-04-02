 

Канада и Мексика договорились о расчётах в национальных валютах

02.04.2023, 16:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канада и Мексика договорились о проведении всех расчётов между государствами в национальных валютах – канадском долларе и мексиканском песо.

Об этом в ходе визита в Мехико сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

– В настоящий момент американская банковская система не является надёжным источником сбережения капитала и финансовых транзакций, а банкротящиеся банки создают угрозу для международной торговли, поэтому мы со своими мексиканскими коллегами решили проводить расчёты напрямую, – заявил канадский премьер.

Проблему дедолларизации мировой экономики необходимо решать в кратчайшие сроки, считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

– После арестов американских активов наших мексиканских бизнесменов доверие к этой грязной бумажке подорвано навсегда. Необходимо полностью перевести нашу торговлю в песо с большинством государств, даже если мы продаём нефть, – подчеркнул мексиканский лидер.

Политики подписали меморандум о создании в будущем общей валюты, которой граждане двух государств смогут расплачиваться при взаимных визитах. Предварительное её название – песдоллар, сочетающие в себе семантическую основу денежных единиц двух государств.

Премьер-министр Канады также анонсировал свой визит в Китай, где будет подписан меморандум о торговле в юанях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.22 / Сенатор Тед Круз – «сторожевые псы Белого дома» не дадут в обиду Хантера Байдена

02.12.21 / В Китае обнаружили самую древнюю чашу для чаепития

28.07.21 / Кэри против Наташи: Сара Джессика Паркер и Бриджит Мойнахан на съемках в Нью-Йорке

06.08.20 / Скандалы: Чемезов сдает своих?

29.11.22 / Устрашение России — это «очень важно» – глава Минобороны Норвегии объяснил усиление военного присутствия на Крайнем Севере

18.10.21 / «Только советский человек может взять Интернационал»: Зюганов заявил о решающей роли советского образования в победе Team Spirit

05.05.22 / Мнение: О реальных потерях «невоюющей» России… Эти цифры повергают в шок!

01.02.23 / «Брали автографы, просили написать картину»: российский чиновник рассказал о своей поездке в Австрию

01.01.21 / Депутаты от Украины и Литвы вынудили российского представителя в ПАСЕ встретить Новый год в туалете

06.11.20 / Обнаружена «запись» о последней смене магнитных полюсов Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика