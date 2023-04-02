Канада и Мексика договорились о расчётах в национальных валютах

Канада и Мексика договорились о проведении всех расчётов между государствами в национальных валютах – канадском долларе и мексиканском песо.

Об этом в ходе визита в Мехико сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

– В настоящий момент американская банковская система не является надёжным источником сбережения капитала и финансовых транзакций, а банкротящиеся банки создают угрозу для международной торговли, поэтому мы со своими мексиканскими коллегами решили проводить расчёты напрямую, – заявил канадский премьер.

Проблему дедолларизации мировой экономики необходимо решать в кратчайшие сроки, считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

– После арестов американских активов наших мексиканских бизнесменов доверие к этой грязной бумажке подорвано навсегда. Необходимо полностью перевести нашу торговлю в песо с большинством государств, даже если мы продаём нефть, – подчеркнул мексиканский лидер.

Политики подписали меморандум о создании в будущем общей валюты, которой граждане двух государств смогут расплачиваться при взаимных визитах. Предварительное её название – песдоллар, сочетающие в себе семантическую основу денежных единиц двух государств.

Премьер-министр Канады также анонсировал свой визит в Китай, где будет подписан меморандум о торговле в юанях.

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