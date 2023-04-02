В Steam выходит высоко оцененная игра про краба-убийцу

Шутер Crab Champions был доступен в Steam Early Access и является одной из самых ожидаемых апрельских игр. Об этом сообщило интернет-издание VGTimes.

Crab Champions – это игра, где игроки управляют крабами, которые путешествуют по экзотическим островам, собирая добычу и сражаясь с врагами. Текущий релиз игры имеет следующие особенности: 12 видов оружия; 85 модификаций оружия; 34 модификации гранат; более 100 преимуществ и 50 достижений. По оценкам авторов, на прохождение всего контента у игроков уйдет около 20 часов.Crab Champions будет доступна на стадии раннего доступа в течение 1-2 лет.

Авторы будут продолжать обновлять игру, добавляя биомы, врагов и оружие, а также моды, перки, косметические предметы, музыку и другой контент.В настоящее время игра стоит 385 рублей. Это без учета скидок. За несколько часов Crab Champions получила более 700 положительных отзывов.