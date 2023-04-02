 

Компьютерные системы Windows получат совершенно новую функцию

02.04.2023, 16:30, Разное
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Компания Microsoft разработала функцию, которая позволит ноутбукам под управлением Windows 11 и Windows 10 изменять яркость. Об этом пишет PCWorld.

Одна из последних сборок Windows 11 Insider Preview содержит функцию, известную как Content Adaptive Brightness Control (CABC), которая регулирует яркость в зависимости от отображаемого контента. Если Explorer запущен в темном режиме с белым фоном, то подсветка экрана будет автоматически уменьшена. Это снижает расход заряда батареи и уменьшает усталость глаз.CABC не требует специальных датчиков освещенности в компьютере или ноутбуке. Он работает, анализируя содержимое экрана. Это позволит вам применять ее на всех компьютерах под управлением Windows.

Дата выхода функции CABC для стабильной Windows 11 на данный момент неизвестна.


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