Появились первые подробности о главных смартфонах Samsung в 2024 году

В сети появились первые подробности о технических характеристиках флагманского телефона Samsung Galaxy S24. Он появится в продаже в 2024 году. Эту информацию рассказал портал 91mobiles.

Инсайдеры утверждают, что флагманские смартфоны Samsung станут первыми, кто получит экран с частотой 144 Гц. Дисплеи с частотой 120 Гц использовались в прошлом смартфонами из Кореи. Ожидается, что смартфоны серии Galaxy S24 будут оснащены еще не выпущенным чипом Snapdragon 8 Gen 3 под кодовым названием SM8650. Этот чип будет обладать значительно более высокой производительностью и меньшим энергопотреблением, чем модель 8 Gen 2.Новинки также могут предложить память UFS 4.1, которая относится к более высокому типу. Этот стандарт еще не внедрен официально. По слухам, презентация Samsung Galaxy S24 состоится в феврале 2024 года.