Вместо радости – стыд? Почему многим так тяжело принять комплимент

Наверняка многие из вас были в ситуации, когда было как-то неловко принимать комплименты от других людей. Мы тушуемся, говорим что-то вроде: «Да не так уж я и хорош», «Да вы бы и лучше смогли». Что-то внутри словно мешает принимать благодарность и похвалу, будто мы сами не разрешаем себе это делать. Но почему? Так будет до тех пор, пока вы не повысите свою самооценку.

Когда комплименты становятся в тягость

Некоторые из нас не могут принять комплимент извне без чувства неловкости. Вопреки ожидаемому эффекту, комплименты заставляют нас чувствовать себя некомфортно и пробуждают ранее существовавшие сомнения в себе. Неспособность принимать похвалу от других особенно проблематична в близких отношениях, и это реально серьезная проблема.

Обмен комплиментами, словами благодарности, восхищения является ключевым средством, с помощью которого партнеры выражают положительное отношение друг к другу. Без этого невозможно строить общение в семье, где каждому важно чувствовать себя нужным, значимым, любимым. Почему же некоторым из нас так психологически больно получать комплименты? Все дело в низкой самооценке, неумении ценить себя.

Низкая самооценка порождает стыд

Способность положительно реагировать на комплименты зависит от способности хорошо видеть себя. Но, к сожалению, для некоторых глубоко болезненные прошлые отношения мешают их способности принимать или видеть в себе хорошее. Тем не менее при тщательной работе люди могут научиться любить себя.

Важно уметь понимать свои личные барьеры, проявлять сочувствие и учиться более позитивно реагировать на комплименты. Но как это сделать? В первую очередь не беспокойтесь о том, что принятие комплимента является нарциссическим или эгоцентричным. Это не так, вы действительно заслужили похвалу. Попробуйте напомнить себе, что все заслуживают комплиментов, и в этот момент ваша очередь принимать их.

Также важно научиться ценить себя. Постарайтесь привыкнуть слышать о себе положительные отзывы. Вы можете потренироваться говорить себе в зеркало одну приятную вещь каждое утро или вечер. Или вспомните свой день и скажите вслух, что вы сделали хорошо. Это может звучать глупо, но это реально помогает. Это хорошее упражнение для развития уверенности в себе.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Комплименты необходимы всем нам

Благодарность и теплые слова, сказанные искренне, без скрытых мотивов, воспитывают лучшие стороны нас самих. Видеть и знать хорошее в себе необходимо для преодоления трудностей, с которыми мы сталкиваемся, чтобы жить в гармонии с тем, что имеет для нас личное значение. В семейных отношениях комплименты показывают, что два человека могут признать значимость каждого из них и наслаждаться этим.

Возможность сказать “спасибо” или улыбнуться, когда мы получаем комплимент, показывает, что наше сердце открыто для окружающих и нас самих. В глубине души мы все хотим любви и признания — быть понятыми, иметь значение для кого-то другого. Но пониженная самооценка порождает глубокие сомнения в собственной ценности и подпитывает вызывающий привыкание стыд. Только регулярная работа над собой позволит вам принять себя и наслаждаться этим каждый день.