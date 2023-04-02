Анна Седокова об отношении к возрасту, принятии себя и новой музыке

Анна, у вас вышел новый альбом, но все песни в нем уже давно известные и полюбившиеся слушателям. Своего рода сборник золотых хитов. Почему вы решили выпустить свои старые песни? Какие эмоции вы испытывали, когда вернулись к этим песням?

Этот альбом, который называется “Сердце в бинтах” — не только сокровищница моих хитов и лучшие песни. Расскажу по секрету, все началось с того, что моя команда сказала: “Надо выпустить неизданные песни, которые хранятся у тебя несколько лет”. А у меня уже была готова абсолютно новая песня, но команда настояла, что мы не можем идти дальше, пока эти песни лежат и не выпущены. Есть такие треки, которые подарили мне самых ярых и преданных фанатов, настоящую такую фан-базу — те же “Пираньи”, “Ножами” или “Удали” — они показали и раскрыли меня, их невозможно было найти, их не было ни на одной музыкальной площадке. Фанаты просили их выпустить.

Изначально мы решили выпускать песни, которые никогда не публиковались, либо публиковались, но со временем закончились контракты с компаниями и песни просто исчезли. Для того, чтобы найти их, нужно было вбить в YouTube названия, и они были там и на фанатских сайтах. Когда начал формироваться альбом, я подумала, а почему бы не сделать “золотой сборник” — лучшие и любимые песни и новые, ранее неизданные, чтобы можно было включить эту пластинку и провести под нее весь вечер.

Альбом состоит из всех не выпущенных синглов, или вы отбирали их по определенным критериям? Почему вы решили выпустить их именно сейчас?

По критериям я не определяла. Есть несколько песен, про которые и я уже, честно говоря, не помнила, но когда их включила, поняла, что в них столько смысла, что они актуальные на сегодняшний день даже по звучанию в связи с трендом 2000-х, который почему-то второй год не уходит и остаётся с нами. На самом деле, всё циклично, всё возвращается и вот как раз сейчас настало время для возвращения этой музыки. Поэтому, как всегда, эта музыка очень актуальна.

Почему решила именно сейчас? Потому что этот год — год 20-летия моей музыки и хотелось не то, чтобы подвести черту, хотелось, чтобы те, кому я действительно важна, не искали мою музыку и проходили 36 квестов, для того, чтобы найти ее, а просто нажали один альбом и послушали всё, что они хотели послушать.

Я впервые выпускаю альбом из 20 песен, я правда не знаю, кто еще это делал. Мне подсказали, что у Елены Ваенги есть 40 лучших песен, а дальше пусть буду я со своими 20 песнями (смеется). Это тоже такой немного ностальгический ход, когда выпускали много-много песен, а сейчас делают только EP или по одной песне, альбомы в принципе не работают. Даже альбомы из 10 песен редко выпускаются сейчас… Я решила разрушить все стандарты: когда я начала собирать песни, у нас их оказалось 20, а это показалось символичным: 20-летие на сцене, 20 песен, а утвердила я это 20 числа.

Почему название именно 2Сердце в бинтах2? Чем эта песня особенная для вас?

Есть две песни, которые я считаю самыми главными в своей карьере — “Сердце в бинтах” и “Шантарам”, они стали для меня переломным моментом. Моя музыка всегда была связана с сердцем, а я была “королевой драмы” (смеется) и, собственно говоря, я подумала, что лучшего названия для альбома невозможно найти.

Выпуск приурочен к вашему двадцатилетию на сцене. Насколько, на ваш взгляд, изменился шоу-бизнес и общее восприятие музыки? Ведь когда-то ваши песни считали неформатом. Сейчас все по-другому?

Я недавно писала пост: когда мы с принесли на радио “Холодное сердце” с Джиганом, нам сказали, что это абсолютный неформат и что такая музыка никогда не играла в эфире. Когда одна радиостанция через год взяла “Холодное сердце” в эфир, нам говорили: “Можете, пожалуйста, такие песни, как “”Холодное сердце” приносить?”.

Я всегда писала музыку, а мне говорили: “Можешь попроще писать? Твоя лирика, тексты какие-то сложные”. Был такой стереотип обо мне (сейчас его, слава Богу нет), что я поверхностная, достаточно легкая девушка, а, значит, должна петь такие же поверхностные песни, а не “Ножами”, или “Удали”, или “Сердце в бинтах”, или “Пираньи”. Если вы не знакомы с моим творчеством, можете просто погулить и посмотреть, какие слова и обороты у меня в песнях.

ВсЕ время люди мыслили стереотипами, и “эта песня не подходит для нашего радио” я слышала на протяжении всей своей карьеры. Благо потом появился интернет, и люди стали сами выбирать, что им нравится. Если вы сейчас зайдете и прогуглите какой-нибудь топ-чарт (даже тот же VK), то вы не найдете там ни одного имени, которое печаталось у вас, в моем любимейшем журнале. Потому что эти люди совершенно новые, другие, и у них миллионы прослушиваний, которых мы никогда даже не узнаем в силу того, что мы уже немного другое поколение. Музыка меняется, приходят новые герои, но мне кажется, что есть такие легендарные артисты, образы, случаи, которые все равно будут основополагающими всегда. И я искренне считаю, что я была одним из родоначальников жанра — красивой, сложной лирики девушки-исполнителя. И я отчасти причастна к тому, что сейчас девочки поют и сложные песни тоже.

Насколько вообще артист волен в своем творчестве и жизни, или все же профессия и слушатели дают определенный вектор развития и влияют на него? Как все повлияло на вас 20 лет назад и сейчас?

Мы с этим вопросом долго жили и существовали. Люди говорили: “Тебя надо это петь, почему ты поешь не то?”, а редактора на радио твердили: “Тебе нужно петь другое”. Можно было бы сказать: “Нужно петь, что поет твое сердце”. Но иногда, даже если ты делаешь то, что оно хочет, без правильных инструментов продвижения невозможно получить результат. Наверное, все-таки это всегда был маркетинг, и всегда были способы продвижения. Вы же знаете эту историю с популярной обезьяной, когда ее очень долго показывали по телевизору и потом люди начали брать у нее автографы. И, наверное, поэтому и правильный маркетинг, и действительно попадание в свою целевую аудиторию, и правильные разговоры со своей публикой, инструменты донесения — вот что изменилось. Но сердце всегда было на первом месте.

По вашим соцсетям видно, что вы изучаете психологию и много говорите о принятии себя. Но у вас не всегда были такие мысли и понимание. Что послужило толчком к изучению и освещению этой темы?

Слушайте, если честно говорить, то в 40 лет уже пора бы принять себя (смеется). Но тут другой вопрос: если в 20 лет у тебя проблемы с принятием себя, но ты молодая, худая, у тебя абсолютно вся жизнь впереди, то в 40 лет женщина сталкивается с другими проблемами, посерьёзней — уже половина жизни позади и тело уже не такое послушное, как в 20. Я очень люблю разговаривать на эту тему, говорю исключительно потому, чтобы те, кто читает меня, следят за мной и моей жизнью, понимали: нет совершенства, идеала, который бы не давил на них, а позволил жить в принятии и в счастье, так что это не исключает работу над собой, но и не говорит о том, что жизнь может быть счастливой только, если ты худая.

Вы можете сказать, что полностью принимаете себя такой, какая вы есть, или есть желание что-то поменять?

Я как раз за последнее время сделала колоссальные шаги к принятию. Мне помогло простое решение: либо ты сегодня живешь и чувствуешь эту жизнь в своём теле, со своими мозгами, своими возможностями и уже сегодня счастлива, либо думаешь, что завтра будет лучше. Только мы не знаем, что будет завтра, поэтому нужно просто быть счастливой сегодня. Это не означает, что в 11 часов вечера можно есть спагетти, а означает, что в 3 часа дня их можно себе позволить.

Вы сейчас счастливы? Какой ваш рецепт личного счастья?

Да, я наполнена альбомом и я чувствую такую, очень правильную реализацию. Я записываю новый альбом и это будет абсолютно другое, то, что вы от меня никогда не слышали и не ожидаете услышать. Я работаю, я счастливая мама, буквально сегодня ко мне слетаются все мои дети, все здоровы, все счастливы. У меня любимый муж, который любит меня. Я даю интервью прекрасным журналистам, меня читают прекрасные слушатели, у меня есть возможность говорить о важных вещах в жизни. Я не знаю ни одной причины, почему мне не быть благодарной за то, что у меня сейчас есть.