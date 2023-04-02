 

Доктор Алисова назвала различия между менструальным и эндометриозом

02.04.2023, 15:02, Разное
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Эндометриоз можно обнаружить в среднем через восемь лет после появления первых симптомов. Эндометриозом страдает каждая десятая женщина.

Эндометриоз – это хроническое заболевание, при котором ткань, внешне похожая на слизистую оболочку матки, развивается в других областях тела. Известно, что это заболевание может вызывать усталость, тошноту, трудности с контролем кишечника и проблемы с фертильностью. Это заболевание является чрезвычайно распространенным и тяжелым, но его не всегда быстро диагностируют. В среднем пациенты ждут диагноза восемь лет.

Во многих случаях симптомы не принимаются во внимание как побочные эффекты или осложнения менструации. Это может быть серьезным заболеванием для женщин в любом возрасте. Обычно женщины испытывают периодические боли во время менструального цикла. Боли при месячных вызваны напряжением мышечной стенки матки. Обычно это проявляется в виде боли в спине или бедрах, а также мышечных спазмов.

Диагностировать эндометриоз бывает трудно из-за непостоянства симптомов. У одних женщин симптомы могут быть очень выраженными, а у других – нет. Могут присутствовать и другие состояния, такие как проблемы с менструацией и другие симптомы. Эндометриоз также может проявляться болью в животе, спине или тазу, которая обычно усиливается после менструации. Лапароскопия позволяет хирургам осмотреть вашу брюшную полость и определить наличие эндометриоза. Направление в больницу потребуется от вашего лечащего врача.


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