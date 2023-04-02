Meizu поймали на лжи

В конце марта компания Meizu выпустила новую линейку флагманских смартфонов. Самым заметным из них стал Meizu 20 Infinity с тонкой рамкой вокруг экрана.

Rozetked сообщает, что компания была поймана на лжи. Meizu 20 Infinity, по словам производителя, составляют 2,48 мм в окружности. Официальные рендеры показывают, что сомнений в утверждениях нет, однако на самом деле рамки оказались шире. Оказалось, что рамки вокруг экрана Meizu 20 Infinitys шире, чем у Redmi Note 12 Turbo. Сравнивая более дорогой смартфон Meizus с Redmi Note 12 Turbo, пользователи сравнили их “живые” фотографии.

RedmiMeizu пока никак не комментирует эту информацию.Meizu 20 Infinity стоил 6,3 млн юаней, или 70,4 тыс. рублей на китайских рынках. Это было за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. За 8,5 млн юаней будет доступна самая дорогая версия с 1 ТБ ОЗУ (16 ГБ) и 95 000 руб.