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01.04.2023, 21:36, Разное
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30 лет назад никто из сотрудников редакции не мог предположить, в каких обстоятельствах мы будем отмечать этот юбилей.Никто не мог знать тогда и того, что желание честно писать о происходящем в какой-то момент обернется великими победами (например, спасением солдат в Чечне или закрытием сбором на лечение детей, больных СМА) и великими потерями — смертью наших коллег.30 лет мы работаем только для наших читателей, и мы, как и в начале нашего пути, уверены в том, что правда необходима. Даже в самые темные времена.
Сейчас «Новая газета» — это не только наша большая редакция, это еще и тысячи соучастников и сотни тысяч наших читателей, без которых мы не сделали бы всех добрых дел, по которым нас знают.Поздравить нас и стать частью нашего общего большого дела можно здесь  👉 https://supportnovaya.club/ Купить частичку «Новой» можно в нашем онлайн-магазине 👉  novayagazeta.shop

Источник: Новая газета


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