 

Мнение: Трасса в обход Каспия, вложения России в Иран и Индия на СМП

01.04.2023, 21:27, Разное
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1. Россия продолжает искать новые пути для наращивания торговли с Ираном, а через Иран – с Индией и другими странами Южной Азии. Помимо морского сообщения через Каспийское море большой интерес представляют сухопутные маршруты (ссылка):
 
Российские власти захотели построить мегатрассу в обход Каспийского моря. Проект планируют обсудить с иностранными партнерами. Об этом сообщают РИА Новости.

О планах по строительству дороги рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Весной проект планируют обсудить с властями Казахстана и Туркменистана.

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — уточнил Хуснуллин.

2. Те деньги, которые россияне раньше инвестировали в западные страны, мы теперь инвестируем в дружественные страны. В частности, в Иран (ссылка):
 
По итогам текущего финансового года Россия стала крупнейшим инвестором в Иран — Москва вложила в страну в общей сложности 2,76 миллиарда долларов. Речь идет о финансировании проектов в горнодобывающем секторе, а также в сферах промышленности и транспорта. Об этом газете Financial Times (FT) рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандоузи.

Инвестиции России в экономику Ирана составляют две трети от общего объема иностранных вложений в государство в размере 4,2 миллиарда долларов. При этом в 2021 году общее финансирование проектов Тегерана составляло 1,45 миллиарда долларов. Министр не раскрыл детали совместных проектов с Россией, однако напомнил об объединении межбанковских систем переводов между странами.

Одним из этих совместных проектов, вероятно, будет зерновой хаб для экспорта российского зерна через Иран. Построить соответствующую инфраструктуру планируется либо в порту Бендер-Аббас, либо Бендер-Хомейни на индоокеанском побережье Ирана (ссылка).

3. Помимо Иранского транспортного коридора, рассматриваются возможности расширения торговли с Индией через Владивосток, а то и вовсе через Российскую Арктику (ссылка):

Создание российско-индийской трансарктической контейнерной линии на Северном морском пути стало главной темой для обсуждения в ходе рабочего визита главы Минвостокразвития в Индию.

Обсуждалось создание альтернативного пути доставки грузов из Индии в Европу – не по южному или западному маршрутам, а по восточному – через СМП, с задействованием как российских, так и индийских портовых мощностей.

Как сообщили в ведомстве, стоимость доставки контейнера из Владивостока до Индии на треть ниже, чем стоимость доставки контейнера из Москвы.

Перспективные направления кооперации: создание российско-индийской трансарктической контейнерной линии, строительство перерабатывающих мощностей рядом с СМП и расширение флота.

Источник: Место для дискуссий


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