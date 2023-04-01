Потрескавшиеся пятки свидетельствуют о недостаточной активности щитовидной железы: что ноги говорят о здоровье

Ноги могут рассказать вам многое о вашем здоровье. Нижние конечности реагируют на различные заболевания быстрее, чем другие части тела. Вам необходимо обращать внимание на состояние кожи ног, а также ступней и ногтей. Это поможет вам вовремя выявить имеющиеся проблемы. В статье мы расскажем, что ноги говорят о здоровье.

Согнутые пальцы

Пальцы на ногах могут выглядеть постоянно согнутыми из-за того, что сухожилия на верхней части стопы становятся плотными.

В большинстве случаев это связано с ношением неподходящей обуви. Если вы носите ботинки или туфли, в которых передняя часть стопы упирается в мысок, то со временем это приводит к деформации пальцев.

Также причиной согнутых пальцев могут стать неврологические проблемы. После перенесенного инсульта у многих людей сохраняется чрезмерное сокращение мускулатуры стопы и аномальное сгибание мышц пальцев.

Согнутые пальцы встречаются у больных сахарным диабетом. При тяжелых формах этого заболевания могут поражаться периферические нервы стопы.

Темные пятна и полосы на ногтях

Темные пятна под ногтевой пластиной появляются после травмы. Они представляют собой гематомы. После ушиба или чрезмерного сдавливания под ногтем скапливается кровь и образуется синяк. При сильных травмах он может занимать всю поверхность ногтя.

Гематома может сохраняться до нескольких месяцев. Она исчезает по мере отрастания ногтя.

Иногда в центре ногтевой пластины появляются прямые вертикальные полосы темно-коричневого или черного цвета. Это явление называется “меланонихия”. В большинстве случаев оно вызвано травмой ногтя. Иногда оно может быть связано с болезнями кожи, при которых активизируются пигментные клетки – меланоциты.

Толстые желтые ногти

Толстые желтые ногти на ногах могут быть признаком грибковой инфекции. При этом они часто выглядят деформированными. Утолщение может быть настолько сильным, что стрижка ногтей становится затруднительной.

Грибок любит теплые и влажные места. На стопах расположено огромное количество потовых желез. Поэтому грибковая инфекция на ногах быстро распространяется и поражает здоровые ногти.

Грибок ногтей – очень заразное заболевание. Если вы пользуетесь одним полотенцем для ног и других частей тела, то можете занести инфекцию на руки и волосистую кожу головы.

При подозрении на грибок ногтей необходимо срочно посетить дерматолога. Он проведет обследование и назначит противогрибковые препараты.

Отеки

У многих людей ноги отекают к вечеру. Обычно это происходит в жаркие дни или после большой нагрузки на нижние конечности. Но если отечность возникает часто, то это должно настораживать. Такое явление может быть связано с застоем лимфы.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Лимфатическая система защищает наш организм от инфекций. Через нее протекает прозрачная жидкость – лимфа. Иногда ее отток нарушается. Лимфа застаивается и накапливается в тканях, что приводит к появлению отеков.

Отеки ног также могут быть связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Когда сердце не перекачивает кровь должным образом, то это приводит к скоплению жидкости в ступнях и лодыжках.

Сухие мозоли

Сухие мозоли чаще всего образуются на пятках, стопах и пальцах. Они представляют собой скопления омертвевшей кожи.

Эта проблема вызвана ношением тесной обуви или туфель без задника, которые скользят по стопе. В данном случае появление сухих мозолей является естественной реакцией организма. Наше тело специально накапливает омертвевшие клетки в областях давления или трения, чтобы защитить кожу.

Сухие мозоли нельзя удалять самостоятельно с помощью острых инструментов. Это может быть болезненно, и вы рискуете повредить кожу. Поэтому удаление мозолей лучше доверить специалисту по педикюру или врачу-подологу.

Холодные ноги

Холодные ноги могут быть естественной реакцией организма на низкую температуру воздуха. Но иногда это может указывать на плохое кровообращение.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Ноги – самая удаленная от сердца область тела. При проблемах с кровообращением теплая кровь не может поступать в нижние конечности на регулярной основе.

Потрескавшиеся пятки

Потрескавшиеся пятки могут свидетельствовать о недостаточной активности щитовидной железы. Если этот орган вырабатывает мало гормонов, то кожа на ступнях становится сухой и на ней появляются трещины.

В этом случае необходимо посетить врача-эндокринолога . Также дважды в день нужно наносить на пятки смягчающий крем. Рекомендуется избегать хождения босиком и ношения обуви с открытым задником.

Медленно заживающие раны и порезы

Если раны и порезы на ногах заживают очень медленно, то стоит проверить уровень сахара в крови. Такой симптом может быть одним из признаков сахарного диабета.

При высоком уровне сахара ухудшается кровообращение, снижается иммунитет, а также происходит поражение периферических нервов. Все это приводит к медленному заживлению ран и порезов. Сахарный диабет также сопровождается сонливостью, жаждой и чувством голода.

Заключение

Если у вас возникают те или иные проблемы, связанные с ногами, то не стоит их игнорировать. В некоторых случаях они могут сигнализировать о заболеваниях других органов, которые нуждаются в лечении.