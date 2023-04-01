Таро-прогноз на апрель на каждого знака зодиака: Маг для Тельцов, Отшельник для Близнецов

В самом разгаре сезон Овна, знаменующий начало нового астрологического года. 6 апреля нас ожидает полнолуние в Весах. В этот период нам нужно будет задуматься о том, как найти баланс в отношениях. Венера в Близнецах сделает нас более легкими на подъем и открытыми к новым знакомствам, флирту. 22 апреля Меркурий вновь становится ретроградным. Это означает, что все важные дела рекомендуется планировать на первую половину месяца.

Разбираем таро-прогноз на апрель-2023 для представителей всех знаков зодиака по отдельности.

Овен

Шестерка пентаклей в раскладе означает, что вам нужно быть добрым как к другим, так и к себе. Чем больше добрых дел сделаете, тем больше добра вам вернется в будущем. В апреле у вас есть шанс очистить карму.

Четверка мечей указывает на необходимость проявления заботы о себе. Возьмите- небольшой тайм-аут, делегируйте часть полномочий другим людям и уделите время своему физическому и психическому здоровью.

Восьмерка мечей — предупреждение о том, что нужно усмирить своего внутреннего критика и перестать относиться к себе строго.

Телец

Пятерка кубков — совет вам о том, чтобы реанимировать то важное, что почему-то осталось в прошлом. Возможно, проект, на который вы махнули рукой, но который на самом деле является перспективным.

Королева жезлов указывает на то, что для осуществления планов вам придется проявить активность и напористость. Укрепляйте уверенность в себе.

Старший аркан «Маг» призывает вас подключать креатив и творческое мышление, отказаться от стереотипов и шаблонов.

Близнецы

Вы на пути к новой жизни. Как только сделаете первый шаг, сразу запустится цепочка обновлений. На это указывают карты «Дурак» и туз жезлов в раскладе. Изменения могут коснуться любых сфер жизни: как личной, так и деловой и социальной.

Карта «Отшельник» указывает на необходимость на время остаться наедине со своими мыслями, чтобы извлечь правильные уроки из прошлого.

Рак

Карта «Дьявол» указывает, что вы поступаете так, как от вас того ожидают окружающие. Из-за этого чувствуете себя несчастным, несвободным. Четверка пентаклей призывает вас действовать по велению сердца и освобождаться от оков. То, что процесс вашего освобождения буде увлекательным и полезным, подтверждает карты рыцарь жезлов в раскладе. Не бойтесь устремляться навстречу новому и неизведанному.

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Лев

Продвижение, прогресс, улучшение — вот, что ожидает вас в апреле, если вы правильно все спланируете. Четверка жезлов отражает ваши намерения получить самую лучшую работу, увеличить доход, повысить уровень жизни в целом. Эти амбициозные планы осуществятся, если вы соизмерите свои силы и возможности. Туз мечей — карта, которая призывает вас быть честным с самим собой. Туз пентаклей — совет о том, что следует подробно расписать задачи на месяц и четко следовать последовательности их осуществления.

Дева

Все ваши заботы будут связаны с семьей и домом. Вам захочется создать уютное комфортное «гнездышко». Карта «Императрица» указывает на то, что вы полны любви, сострадания, заботы по отношению к близким. У вас есть прекрасная возможность наладить контакт со всеми, кто вам дорог, оставив конфликтные ситуации в прошлом.

Король пентаклей — совет вам о том, что можно разнообразить свой досуг бесплатными развлечениями. Финансовый аспект не влияет на то, насколько вы будете сплоченными со своими домочадцами.

Двойка пентаклей побудит вас мыслить масштабно. Возможно, вы начнете вынашивать идею по апгрейду, ремонту, обустройству жилища.

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Весы

Месяц обещает быть напряженным, зато весьма плодотворным. Двойка пентаклей указывает на то, что все ваши мечты и планы могут реализоваться, у вас для этого есть необходимые ресурсы. Однако для прогресса и реноваций придется избавиться от груза прошлого, от того, что утратило актуальность.

Десятка мечей — совет вам о том, чтобы подумать над тем, какие вещи следует вычеркнуть из своей жизни навсегда. Время правильно расставлять свои приоритеты и перестать тратить энергию на то, что является бесперспективным.

Семерка жезлов указывает, что на время нужно забыть о своей дипломатичности. Необходимо отстаивать свои интересы, а не становиться пешкой в чужих руках.

Скорпион

В этом месяце вам придется вернуться к травмирующему прошлому, которое вы старались забыть, но отголоски которого периодически о себе напоминают. Пятерка пентаклей указывает на то, что придется набраться мужества, дабы вновь разбередить старую душевную рану. Однако это придется сделать для того, чтобы полностью исцелиться: раз и навсегда.

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Король мечей указывает на то, что вы совершенно по-другому посмотрите на те травмирующие события прошлого. Вам удастся извлечь правильные уроки, чтобы в будущем не повторять аналогичных ошибок.

Карта «Сила» указывает на то, что те тяжелые события закалили ваш характер, сделали вас более выносливым, стойким. Оглянитесь назад и посмотрите на прогресс. Сравните себя сегодняшнего с тем, кем вы были тогда, чтобы увидеть и почувствовать разницу.

Стрелец

Ожидается весьма динамичный и увлекательный месяц. Рыцарь жезлов указывает на вашу социальную активность и стремление покончить с ненавистной рутиной, однообразием. Вы ведете себя максимально спонтанно и раскованно.

Карта «Колесо Фортуны» указывает на то, что ваши действия запустят целую цепочку событий, которые кардинально изменят вашу жизнь.

Туз жезлов подтверждает, что ваша активность и деятельность приведут к серьезным жизненным переменам. Они будут в лучшую сторону, поскольку вы откроете для себя нечто новое и неизведанное, что посулит вам заманчивые перспективы и возможности. Без сомнения, вас ожидает весьма увлекательное путешествие.

Козерог

Вы привыкли к самодисциплине и к тому, чтобы думать головой, а не действовать по велению сердца. Этот месяц перевернет вашу жизнь с ног на голову. Карта «Дьявол» указывает на соблазн, искушение, которому будет сложно противостоять даже такому консерватору и стойкому человеку, как вы. Десятка кубков подтверждает тот факт, что вы погрузитесь в пучину страстей и эмоций. Появится ощущение падения в пропасть. «Или пан, или пропал», – подумаете вы, не в силах сопротивляться нахлынувшим чувствам.

Королева жезлов — указание на то, что вам необходимо столкнуться с искушением и противостоять ему ради духовного и личностного роста. Постарайтесь выдержать проверку.

Водолей

Легко следовать за умными и успешными людьми, у которых есть план действий, гарантированно сулящий положительный результат. А вы попробуйте придумать что-то свое и пойти своей дорогой. Это вам и предстоит сделать в текущем месяце.

Туз и королева мечей — указание на то, что вам захочется отделиться о толпы, чтобы следовать своим желаниям и стремлениям. Не всем из вашего окружения это понравиться, поэтому будьте готовы защищать и отстаивать личные интересы.

Девятка пентаклей указывает на то, что все свои силы и энергию вы направите на то, что можете контролировать. Например, на поиск нового источника дохода с целью увеличения заработка, на заботу о собственном доме. Возможно, вы захотите взяться за ремонт в доме.

Рыбы

Карта «Повешенный» указывает на то, что в своих мыслях и размышлениях вы зашли в тупик и еще больше сами же себя запутали. Может возникнуть чувство беспомощности и отчаяния в связи с этим, что подтверждает пятерка кубков в раскладе. Однако помните, что вечеринка жалости к себе не приводит ни к чему хорошему.

Восьмерка жезлов призывает вас к социальной активности и самовыражению. Осознайте, что вы не одиноки в своей проблеме. Ищите единомышленников.