Мнение: Окраина. Русская классика

Пока в России еще по какому-то недосмотру работает интернет, спешно устраняю пробелы в своем кинообразовании. Сегодня решил отвлечься от западных шедевров – и посмотреть, наконец, фильм, о котором слышу все последние лет 20, фоновым шумом, как о, не много не мало, лучшем российском фильме 90-х – правда, только “для критиков” (поскольку народ в РФ, понятно, ничего не смотрит в принципе).

Это Луцик и Саморядов – если кому-то что-то говорят эти фамилии. Я до последнего времени не смотрел от них ничего – но при этом слышал раз сто, что это лучшие, только толком непризнанные сценаристы. Которые писали гениальные сценарии, но их никто не ставил и не снимал, потому что попали они на полосу “бескартинья”, когда в России кончились деньги – то есть в те же 90е. Оба уже умерли.

Ну и вот – решил смотреть. Хотя и сомневался, что на сервисах удастся найти хоть что-то. Сомневался зря. На сервисах действительно никакого Луцика-Саморядова нет, но – все оказалось еще проще: он попросту бесплатно выложен на Ютубе. Платить за него все равно никто не будет – фильм черно-белый, хоть и снят в 1998 (как и “Брат”, кстати; но “Брату” повезло больше. Точнее – “Брат” снят про жителя окраины в городе, потому и нашел свою аудиторию; а “Окраина” снята ВСЕРЬЕЗ про деревенских в деревне – а вот они всерьез в России никому не интересны от слова “совсем”; Россия состоит из деревенских почти на 100%, но они в России сами себя ненавидят, поэтому смотреть про себя ни за что не будут).

А зря. Фильм-то хороший. Я выбрал “Окраину”, потому что именно ее и считают “визитной карточкой” Луцика-Саморядова, и про нее написаны сотни восторженных рецензий – которые никто не читает, поскольку кто ж будет читать про фильм, который не смотрел?

Правильно сделанный фильм. Бескомпромиссный. Мало того, что черно-белый, так еще и снят в самое поганое время года, в самую мерзкую погоду, на самой жуткой и бесприютной территории. То есть – в типичной России, как она есть. У меня даже ощущение, что съемки шли примерно в тех местах, в которых сейчас война идет. Так что тем, кто хотел бы лучше понять психологию русского человека (таких дураков, правда, не найти) – стоит посмотреть обязательно. “Окраина” ведь как раз о войне. О войне гражданской. Думаю, тем кто хотел бы понять психологию украинского народа – тоже надо смотреть “Окраину”. Не зря, кстати, названия так созвучны – Украина, Окраина…

Принимать “Окраину” надо как лекарство – небольшими дозами. Думаю, до 24 февраля 2022 года большинству было непонятно, что это вообще за фильм и зачем его сняли. Луцик и Саморядов так и умерли, не узнав, что они ВСЁ угадали.

Но после 24 февраля как-то уже глупо “не понимать” смысла “Окраины”. Мощнейшая вещь. Главное, что в нем есть – сама мотивация тех и других, русских и украинцев. Как на ладони. На вид – это что-то нечеловеческое, запредельное. Но не скрою: вслушиваешься – и что-то, черт, слышится родное. Все-таки мы все тут – не совсем люди.