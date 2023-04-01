Сиамские близнецы Келли и Картер Торрес: Врачи дали им всего 5 процентный шанс на выживание

29-летняя американка Челси Торрес в 2017 году родила двух девочек-близнецов Келли и Картер, сросшихся в единое тело ниже груди. Такой тип сиамских близнецов в медицине называют омфало-ишиопагусными.

У девочек по две руки и у каждой свое сердце в отдельной грудной клетке и отдельный желудок, но ниже у них все общее, в том числе почки, кишечник и мочеполовая система. И всего две ноги на двоих, причем каждая из девочек контролирует лишь одну ногу.

Недавно Чесли Торрес завела аккаунт в TikTok, куда стала выкладывать видео с девочками и историями о том, как она управляется с такой непростой задачей. Ее видео быстро стали очень популярными.

О том, что она вынашивает близнецов с очень сильной аномалией, Челси Торрес узнала еще на той стадии, когда еще можно было сделать аборт. Но она сознательно не стала прерывать жизни близнецов, так как считала, что им “должны быть даны все шансы”.

Когда Келли и Картер появились на свет через кесарево сечение, они были очень слабенькими и врачи думали, что вскоре одна из девочек или они обе умрут. Операция по разъединению выглядела и вовсе нереальной, так как подобный тип сиамских близнецов удачно разъединить удавалось лишь в очень редких случаях из-за высоких рисков для жизни. Так что родители девочек решительно отказались от нее.

В итоге врачи дали девочкам всего 5% на то, что они не умрут вскоре после рождения и сумеют дожить хотя бы до первого дня рождения.

Келли и Картер недавно исполнилось по 6 лет, они успешно развиваются и уже пошли в начальную школу. Семья живет в Блэкфуте, штат Айдахо, и недавно местное ТВ сняло о них телесюжет.

“Я просто хочу, чтобы люди знали, что они просто двое нормальных детей, просто они находятся в необычных обстоятельствах. Так что просто относитесь к ним нормально. Им нравится, когда с ними обращаются как с любыми другими детьми, потому что они точно такие же”, – говорит Челси Торрес.

Келли и Картер не имеют умственных отклонений и в интеллектуальном плане развиваются как обычные дети. Самая главная проблема для них в школе это передвигаться, а не в том, чтобы найти друзей.

“Нам действительно нравится школа, у нас много друзей”, – говорит Картер и признается, что хотя они с сестрой лучшие друзья, они иногда могут ссорится.

И Келли и Картер считают, что лучшая часть в школе это перемены и обед.

“Они учатся в школе, ходят на физиотерапию, занимаются обычными делами, катаются на велосипеде. Несмотря на то, что Кэлли и Картер это две личности, собранные вместе, вы должны помнить, что они отдельные дети”, – говорит их мама.

Так как каждая из девочек контролирует свою ногу, а верхняя часть их тела значительно перевешивает нижнюю, им было очень сложно научиться самостоятельно ходить, но они кое-как научились делать и это. Впрочем, их и сейчас чаще всего возят везде на специальной коляске.

Помимо Келли и Картер, у Челси и ее мужа Ника есть и другие дети – два старших мальчика Джейсен и Мика. Оба они родились без каких-либо отклонений.

В маленьком городке Блэкфут семья Торрес известна практически всем. Их часто показывают в местных новостях. По словам Челси, большинство людей относится к девочкам мило и доброжелательно.

В неопределенном будущем девочек, возможно, все-таки попытаются разделить. Но как говорит Челси, они сделают это лишь если сами девочки захотят “разлучиться”.

“Я скажу им, что они должны прислушиваться к тому, что говорят врачи, вы должны понимать шансы, если вы хотите пройти через это и сделать это, тогда я поддержу это. На данный момент это не мой выбор. Это такая опасная операция и не я могу выбрать это за них. Для меня они не являются “сломанной вещью”.