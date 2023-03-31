Ок. Культ

Зачем российские политики прибегают к помощи оккультизма, магии и шаманизма.

По мере нарастания «кризиса смыслов» СВО на авансцену выходят «магия священной войны» и «мистерия крови и жертв». Попытки патриарха Кирилла дать происходящему христианское объяснение звучат неубедительно. Гораздо органичнее — конспирологические построения Дугина и языческо-манихейская доктрина «русского мира»

На латыни оccultus — значит «тайное», «сокровенное». Большие, классические религии проповедуют открыто, а обаяние оккультизма — в секретности, «эзотеричности». Если вы мечтаете о тайных инструментах мировой политики и хотите жить вечно в своем физическом (на худой конец, астральном) теле, то оккультная тема — ваша. Успешному погружению в эзотерические глубины помогают конспирологические представления о мироустройстве.

Доктрина «русского мира», исполняющая роль идеологии современной РФ, целиком конспирологична. Православные богословы из разных стран, подписавшие в прошлом году декларацию с критикой этой доктрины, сравнивают его с древним манихейством — верой в вечное противоборство светлого (Россия) и темного (Запад) начал бытия. Поскольку СВО, как учит патриарх Кирилл, является метафизической битвой, одних лишь земных, военных или политических, средств для ее успешного ведения недостаточно. Нужна «помощь свыше»…

Грани новой русской конспирологии

«Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет» (Мф. 16:4), — говорил Иисус Христос. Знамения при необходимости находятся и, может быть, кого-то убеждают. Никита Михалков обнаружил в московском храме Большого Вознесения букву «Z» (которую, впрочем, можно прочитать и как «N»), выцарапанную в XIX веке на каменном полу. «Значит, это [происходящее сейчас в Украине] нужно Господу», — заключает мэтр. Более основательным поискам православного оправдания СВО был посвящен в октябре прошлого года Всемирный русский народный собор в храме Христа Спасителя и серия региональных мероприятий под его эгидой. Одним из идеологов собора стал Александр Дугин, к которому раньше РПЦ относилась с недоверием из-за обилия оккультной конспирологии в его трудах. Теперь постулаты Дугина вошли в итоговые материалы собора: «Запад — это идея. Вторжение этой идеи началось с секуляризации, которая разделяла божественное и человеческое… СВО — это война неба против ада».

Александр Дугин. Фото: ITAR-TASS

К учению Дугина, не воспринимавшемуся всерьез российскими интеллектуалами, теперь приходится присматриваться — его постулаты оказали явное влияние на идеологию СВО. Взгляды Дугина вызревали в мистическом тумане Южинского кружка, организованного еще в 1960-е писателем Юрием Мамлеевым. Его участники — в основном студенческая молодежь — перепробовали все доступные им эзотерические и магические практики, включая психоделические. Стремясь к радикализму, мамлеевцы открыли для себя идеологию европейских ультраправых, и Дугин стал популяризатором идей французского традиционалиста Рене Генона и итальянского эзотерика Юлиуса Эволы. В книге «Языческий империализм» Эвола писал: «Человек не имеет самостоятельной ценности. Его жизнь полностью определена кастовой системой и раскрывается в Империи… Гуманизм — зло. Император выше религии… Истинная свобода — свобода служения». В поисках места для воплощения ультраправых идей Дугин вступил в васильевскую «Память», но был изгнан оттуда за «оккультный сатанизм». Вскоре возникло его Евразийское движение.

Мистика Третьего рейха захватывала нынешнего философа войны. Он изучал в архивах материалы оккультного подразделения СС «Аненербе», а в книге «Гиперборейская теория» изложил взгляды одного из его руководителей — Германа Вирта.

В альманахе «Конец света» Дугин публикует труды английского черного мага и основателя Ордена восточных тамплиеров Алистера Кроули, близкого к сатанизму. Ключевая идея Дугина, воспринятая Кремлем и Всемирным русским народным собором, — «оккультный геополитический дуализм». Для верующих в эту идею вся история мира предстает как борьба Атлантического ордена смерти и Евразийского ордена жизни. Пиком этой теории является своеобразный расизм: по Дугину, благородные арийцы происходят от кроманьонцев, а западные демонолюди — от неандертальцев. Свои убеждения лидер евразийцев считает вполне православными, но с небольшой оговоркой — староверческими, коренящимися в русской народной эзотерике, забытой официальной церковью.

Другой фигурой, оказавшей религиозное влияние на происходящее, является митрополит Тихон (Шевкунов), бывший архимандрит Сретенского монастыря на Лубянке, а ныне Псковский митрополит («Новая» неоднократно писала о его взглядах и многомиллиардных проектах по их воплощению). Путина и Тихона связывают скорее дружеские отношения, хотя поначалу лубянскому архимандриту приписывали роль духовника президента. Эта дружба пережила испытание временем: еще в 2001 году Тихон возил Путина к старцу Иоанну (Крестьянкину), а на днях сопровождал его при осмотре заповедника «Херсонес Таврический». Идеология Тихона, конечно, более ортодоксальна и далека от дугинской вычурности, хотя приводит к тем же практическим выводам.

Россия, как учит Тихон, избрана Богом как преемница Византии и призвана быть иконой царства Божия на земле, но из-за обилия внешних врагов, вдохновляемых диаволом, постоянно переживает испытания.

Митрополит Тихон (Шевкунов). Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Шевкуновские «исторические парки», в которые госкорпорации вкладывают миллиарды, интерактивными методами внушают посетителям простую мысль: РФ неизменно побеждала «врагов» и возвращалась на свой поступательный путь, увлекая за собой другие народы.

Как признавался беглый российский олигарх Сергей Пугачев, познакомивший президента РФ с Тихоном, он «действительно почитает Путина, верит в его Божественную харизму». «Я лично знаю президента РФ, — пояснил недавно Тихон в эфире «России 24». — Он бы не начал СВО при иных жизненных обстоятельствах для России. Значит, это было нужно».

В стремлении к вечной жизни

Популярный, коммерческий оккуль­тизм отличается от традиционной религиозности и геополитической конспирологии простотой предлагаемых решений. В последние годы (а особенно — в последний год) часто говорят об активном обращении представителей власти к архаичным шаманским практикам, магии, колдовству и прочей эзотерике. Одним из первых «шаманозависимых» российских политиков был председатель Заксобрания Петербурга Вадим Тюльпанов. Уже будучи сенатором, он привел в Совет Федерации чудаковатого ненецкого шамана Колю Талеева. «На него из космоса что-то сходит, и он все про тебя рассказывает — и прошлое, и будущее. Прошлое знает очень подробно, у меня даже мурашки по коже», — рекомендовал Колю сенатор. На православную Валентину Матвиенко рекомендация подействовала. «Вы там нам чего-нибудь хорошего нашаманьте, чтобы экономика развивалась», — попросила она Колю.

О серьезности шаманской темы свидетельствует драматичная судьба Александра Габышева, объявившего себя якутским шаманом и отправившегося пешком в Москву «изгонять президента». Бедолага третий год скитается по психбольницам — «по приговорам судов». В то же время о «правильных» шаманах сообщает государственное агентство РИА «Новости»: «Верховный шаман РФ Кара-оол Допчун-оол поблагодарил российских шаманов за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих: «…Всем шаманам РФ желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины».

Александр Габышев. Фото: соцсети

Выходец из шаманского края Сергей Шойгу, единственный российский министр, остававшийся в правительстве при всех президентах и премьерах, с детства хорошо разбирается в традициях своего народа — водил по тувинским курганам археологов из Ленинграда. Юный Шойгу увлекся историей «черного барона» Романа фон Унгерна, воевавшего в годы Гражданской войны в российско-монгольском приграничье. Один из первых мистиков-евразийцев, фон Унгерн мечтал о возрождении империи Чингисхана и о новом «походе на Запад» с участием народов Азии.

Отец министра обороны РФ Шойгу Кужугет имел славу народного целителя, «истинного хранителя народных традиций», что помогло ему сделать партийную карьеру при стареющем Брежневе.

Похоже, что знаменитые поездки Путина и Шойгу по сибирским «местам силы» тоже имеют свое духовное объяснение.

В одной из поездок Путина и Шойгу по сибирским «местам силы». Фото: соцсети

В Курчатовском институте, который возглавляет Михаил Ковальчук, проводились исследования по продлению жизни. Научное мышление Ковальчука, считающегося другом Путина, весьма специфично. Например, в 2016 году на заседании с участием президента он предлагал «найти такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях», а в последнее время заявлял об опасности этнического оружия (это что-то типа «боевых голубей» или «комаров», которые нацелены «только на русских»).

В этой же плоскости лежит интерес к возможностям искусственного интеллекта, которые позволят, даже в случае физической смерти тела, переселиться в метавселенную. Отказ на государственном уровне от научной картины мира тянет за собой мировоззрение рядовых граждан, которое сползает в суеверный магизм. Прошлогодний опрос «Левада-центра» (внесен минюстом РФ в список «иноагентов») показал, что в Царство Божие после смерти верит лишь четверть россиян, зато в сглаз и порчу — уже почти треть (рост в два раза за 7 лет!). На этом фоне президиум РАН без особой огласки упраздняет комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научного знания, основанную еще в прошлом веке академиком Виталием Гинзбургом. О готовящемся решении не предупредили действующего председателя комиссии академика Евгения Александрова. Как рассуждает конспиролог Дугин, «настоящих исследований и настоящих ученых уже давно нет… Пронизанные жестко диктатурой либерализма, они будут видеть во всем только внедренные в них самих коды».

Психотронные вооруженные силы

Кремлевские эзотерика и оккультизм возникли задолго до Путина. Когда Борис Ельцин только пришел в Кремль, глава его СБ Александр Коржаков назначил своим главным консультантом генерала Бориса Ратникова, а первым замом — генерала Георгия Рогозина. Еще в 80-е, в секретных лабораториях КГБ, они курировали исследования психотехник и экстрасенсорики. Рогозин составлял персональные астрологические карты для Ельцина и продвигал «психотронику», на основе которой Генштаб разрабатывал (безуспешно) «психотронное оружие». По словам бывшего председателя комиссии РАН по борьбе с лженаукой Эдуарда Круглякова, Рогозин привел в Службу безопасности «всевозможных экстрасенсов, целителей, оккультистов, астрологов и прочих шарлатанов», создававших атмосферу коллективной распутинщины.

Генерал Ратников вошел в историю «дистанционным сканированием мозга» госсекретаря США Мадлен Олбрайт, выявив в нем «патологическую ненависть к славянам».

Как признавался Ратников в интервью официозной «Российской газете», свою миссию в СБП (затем в ФСО) он видел в том, чтобы ограждать сознание президента от манипуляций. Зато манипуляции самого генерала-парапсихолога оставили явный след в истории. Сравним два текста: «Мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт… Ее возмущало то, что РФ обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна» (генерал Ратников, 2006 г.). «Кто-то осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что РФ принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, — только одной стране» (Владимир Путин, 2021 г.). В 2015 году Олбрайт рассказала, «что в РФ есть люди, которым кажется, что они умеют читать ее мысли», добавив, что про Сибирь и Россию она «никогда такого не думала и не говорила» .

В структуре ВС РФ до 2003 года существовала в/ч № 10003 — Экспертно-аналитическое управление ГШ ВС РФ по необычным возможностям человека и особым видам вооружений. Ее командир, генерал-лейтенант Алексей Савин, так объяснял задачу части: «Настройка мозга на информацию, которая находится в космосе. Мы называли себя спец­операторами — людьми с расширенными возможностями мозга… Американцы даже близко не подошли к нашим результатам». Автору этих строк пришлось присутствовать на конференциях, на которых военные ученые, многие в генеральских погонах, на полном серьезе обменивались своими конспирологическими находками, «открытыми» с помощью «психотронных методик». Советский нью-эйдж, сформированный научной фантастикой, уфологией и экстрасенсорикой 1960–1980-х, продолжает жить и развиваться в среде армейской «элиты».

Удивляясь крайностям российской пропаганды, мы часто спрашиваем себя: «Эти люди уже сошли с ума или так профессионально имитируют паранойю?»

На самом деле мы живем в интересную эпоху движения массового сознания от объективного к эзотерическому восприятию мира. С одной стороны, это выглядит как массовое помешательство, крайняя архаизация мышления, но с другой, если оценить весь технологический потенциал, который используется для оболванивания, это больше похоже на сложную манипуляцию.

Систематическое образование или трезвая религиозность, способность к критическому мышлению больше не понадобятся, если все решает Великий Лидер с помощью шаманов и искусственного интеллекта одновременно.

На самом деле, засилье оккультизма во власти — это признак ее слабости, некомпетентности. Когда политик или военачальник не в состоянии планировать свои действия рационально, «делегируя» полномочия неведомым и невидимым силам, он расписывается в своей неспособности контролировать ситуацию.

Александр Солдатов,

обозреватель «Новой газеты»

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