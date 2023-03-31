Дженнифер Энистон объяснила, почему зумеры считают сериал “Друзья” оскорбительным

Дженнифер Энистон дала интервью Agence France-Presse. В разговоре с журналистами актриса рассказала, что с годами комедийный жанр изменился. Из-за этого новое поколение по-другому относится к сериалу “Друзья”, который когда-то принес ей мировую славу. По ее словам, сегодня рассмешить публику намного сложнее, а комедийным актерам приходится быть очень внимательными, чтобы никого не оскорбить.

Комедия изменилась, все стало сложнее. Теперь нужно быть очень осторожным и внимательным ко всему. Для комедийных актеров это непросто, потому что сама суть комедии заключается в том, что мы смеемся над самими собой и над нашей жизнью, — сказала актриса.

Кадр из сериала “Друзья”

Энистон отметила, что раньше можно было высмеивать, например, фанатиков. По словам звезды, это показывало, какими нелепыми могут быть такие люди. Однако сегодня такие шутки запрещены. Сериал “Друзья”, по мнению Энистон, вполне может кого-то задеть.

Выросло целое поколение людей, которые считают “Друзей” оскорбительными. В сериале есть такие шутки, которые могут задеть, они получились не специально. Конечно, мы могли это предусмотреть, но в то время люди не были такими чувствительными, обидчивыми, как сейчас, — отметила она.

Ранее Дженнифер Энистон стала героиней передачи “Ночное шоу с Джимми Фэллоном”. Звезда рассказала, как на протяжении многих лет актер и комик Адам Сэндлер шутил над ней из-за выбора бойфрендов. Актриса призналась, что несмотря на крепкую дружбу и взаимопонимание, Сэндлер никогда не разделял ее позицию в выборе парней.

Кадр из сериала “Друзья”