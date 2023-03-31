 

В War Thunder появятся роботы из Atomic Heart

31.03.2023, 20:00, Разное
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Разработчики War Thunder анонсировали обновление, в котором появятся 23 робота из Atomic Heart. Об этом сообщило интернет-издание VGTimes.

Создатели War Thunders обещают, что советские роботы органично впишутся в военные онлайн бои. У пользователей будет возможность увидеть и использовать в действии таких роботов, как “Шмель”, “Ежик” и “Беляш” и другие. Тем не менее обновление не будет включать в себя любимых близнецов из игры “Правую и левую”.

Разработчики планируют протестировать обновление перед его выпуском. Более подробную информация будет предоставлена позже.

War Thunder – это многопользовательская онлайн-видеоигра, в которой игроки могут управлять самолетами, вертолетами и танками различных эпох, начиная со Второй мировой войны и заканчивая современностью.


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