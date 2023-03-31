Мнение: О мыслях девушки за минуту до неминуемой смерти

Что можно сказать о девушке, которая умерла в 19 лет?

Что она была красивая. И умная. Что любила битлов и цветы. И одного такого же студента.

Что она хотела добра. И любви. И мира во всём мире.

Что из-за этого она и умерла. А ещё — из-за маленькой, не более девяти граммов, свинцовой пули, которая попала ей в левую руку, пробила мышцы и вошла в грудь со стороны сердца. Шансов практически не было: дистанция выстрела составляла около ста метров — с такого расстояния из винтовки можно пробить и небольшую броню, не то что хрупкую человеческую плоть…

Это было совсем недавно. Нынешний президент США Джо Байден делал первые шаги в своей политической карьере, когда случился трагический инцидент, вошедший в историю Америки как «Бойня в Кентском университете». Тогда, 4 мая 1970 года, группа студентов проводила антивоенный митинг, протестуя против вторжения #США в Камбоджу и расширения Вьетнамской войны, с которой тогдашний президент Ричард Никсон в ходе своей избирательной кампании обещал быстро покончить. Войска Национальной гвардии, вызванные в связи со студенческими протестами на университетский кампус, внезапно открыли огонь по протестующим. Всего лишь за 13 секунд по студентам было выпущено 67 пуль, четверо были убиты, девять ранены, причём один остался парализованным на всю жизнь.

Одной из погибших стала 19-летняя Элисон Краус.

Когда раздался первый залп, многие даже не поверили в серьёзность происходящего. Все предполагали, что патроны холостые. Но Элисон упала навзничь, простонав: «Меня подстрелили». Её бойфренд, Барри Левин, крикнул «Нет!» — ведь на ней не было видно ни пятнышка крови. Но когда он склонился перед возлюбленной и попытался поднять ей голову, просунув руку под спину, то почувствовал, как ладонь моментально стала влажной. Девушка умерла на его руках ещё до приезда кареты «Скорой помощи».

Джим Роудс, губернатор штата Огайо, на территории которого произошла эта трагедия, заявил, что пострадавшие «сами виноваты», назвав их вдобавок «люмпенами» и «бездельниками». Спикеры нацгвардии активно распространяли ложь, что студенты были вооружены, что десятки гвардейцев пострадали (на самом деле, помощь потребовалась только одному — из-за ушиба мягких тканей плеча), что по военным стрелял снайпер (впоследствии не обнаружилось не только никаких признаков такой стрельбы, но даже намёка на присутствие возможного стрелка). По факту, это был неспровоцированный и ничем не обоснованный расстрел протестующих с безопасной дистанции порядка 100 метров.

Тем не менее, за него никто не был наказан, несмотря на массовые протесты по всей стране, в которых приняли участие более 4 млн студентов и сочувствующих им. Только в Вашингтоне протестная акция собрала около 100 тыс. чел. — но её тоже разогнали силами полиции и национальной гвардии (к счастью, никого не убили). В общем, право граждан на протест американские политики охотнее защищают в других странах, чем у себя дома.

А что же Элисон Краус? 4 мая 1970 года она вошла в бессмертие фразой «Цветы лучше пуль», ставшей одним из самых известных антивоенных лозунгов. По легенде, за несколько минут до роковых выстрелов девушка с этими словами вложила сорванный ею цветок в дуло винтовки M1 Garand, которую наставил на неё кто-то из нацгвардейцев. Была даже версия, что именно из неё Элисон Краус и была убита впоследствии. Так это или нет, установить уже не получится: на самом деле эпизод с цветком произошёл за день до стрельбы, а солдат, с которым поспорила студентка о цветах и пулях, впоследствии даже не оказался в числе фигурантов расследования «Бойни в Кентском университете». Но три слова были произнесены — и остались в памяти людей навсегда…

Это было

Чистейших надежд выражение,

В миг,

Когда, беззащитна, как совести тоненький пульс,

Ты вложила цветок

В держимордово дуло ружейное

И сказала: «Цветы лучше пуль». ©

Совсем не мало для 19 лет, правда?

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