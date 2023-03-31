 

Верховный суд США разрешил казнить Дональда Трампа в любом штате

31.03.2023, 19:33, Разное
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Смертную казнь разрешили на всей территории США – но только
в отношении одного человека, сообщает The Washington Post. Верховный суд вынес определение,
согласно которому эта форма наказания может быть применена к Дональду Трампу независимо
от того, на территории какого штата он будет находиться.

Судья Мелинда Гилбрайт пояснила, что преступления
экс-президента «ужасают и потрясают воображение», и что накануне очередных
выборов «было бы безответственно оставить его в живых». Впрочем, уточнила
судья, Трамп пока не арестован и не является фигурантом никакого уголовного
дела, и наказание в отношении него может быть применено только после
прохождения всех юридических процедур. Также Мелинда Гилбрайт выразила
сожаление, что презумпция невиновности действуют даже в отношении таких ужасных
и аморальных личностей, как Трамп, и призвала своих коллег пересмотреть эту
норму.

«То, что Дональд Трамп совершил какие-то преступления, пока
не доказано, – признаёт судья. – Но когда это случится, все поймут, что они
настолько чудовищны, что никакой запрет на приведение в исполнения смертной
казни в том или ином штате не должен встать на пути правосудия. Трамп заслуживает
только высшей меры. Иначе он вернётся в Белый дом и натворит неописуемых бед».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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