Верховный суд США разрешил казнить Дональда Трампа в любом штате

Смертную казнь разрешили на всей территории США – но только

в отношении одного человека, сообщает The Washington Post. Верховный суд вынес определение,

согласно которому эта форма наказания может быть применена к Дональду Трампу независимо

от того, на территории какого штата он будет находиться.

Судья Мелинда Гилбрайт пояснила, что преступления

экс-президента «ужасают и потрясают воображение», и что накануне очередных

выборов «было бы безответственно оставить его в живых». Впрочем, уточнила

судья, Трамп пока не арестован и не является фигурантом никакого уголовного

дела, и наказание в отношении него может быть применено только после

прохождения всех юридических процедур. Также Мелинда Гилбрайт выразила

сожаление, что презумпция невиновности действуют даже в отношении таких ужасных

и аморальных личностей, как Трамп, и призвала своих коллег пересмотреть эту

норму.

«То, что Дональд Трамп совершил какие-то преступления, пока

не доказано, – признаёт судья. – Но когда это случится, все поймут, что они

настолько чудовищны, что никакой запрет на приведение в исполнения смертной

казни в том или ином штате не должен встать на пути правосудия. Трамп заслуживает

только высшей меры. Иначе он вернётся в Белый дом и натворит неописуемых бед».

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