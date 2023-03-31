“В определенный момент судьба поставила меня перед выбором”: Юлия Савичева о перерыве в карьере, реализации в материнстве и воспитании дочери

Певица Юлия Савичева признается, что является трудоголиком и одержима своей профессией. Однако несколько лет назад ей пришлось сделать выбор в пользу семьи и на время оставить сцену. В своем интервью Womanhit.ru исполнительница рассказала о том, как это происходило, а также о своем материнстве и воспитании дочери.

Кризис миновал

Супруг Юлии Савичевой – Александр Аршинов. Он является музыкантом, певцом и композитором. Наибольшую известность он приобрел в качестве создателя песенных хитов для свой второй половины.

Исполнительница призналась, что ее выход в декретный отпуск стал непростым испытанием для пары. Когда она прервала свою деятельность на пике карьеры, они с мужем стали ссориться, происходила новая притирка характеров.

Но, к счастью, кризисная ситуация, связанная с рождением дочки в 2017 г., уже миновала, и сейчас Юлия с Александром чувствуют себя счастливыми родителями Анечки. Девочке уже исполнилось пять лет.

Жизнь поставила перед выбором

Савичева рассказала, что в определенный момент она встала перед выбором: продолжать певческую карьеру или позаботиться о рождении ребенка. Дело в том, что здоровье Юлии хромало, и это мешало ей забеременеть. При этом они с супругом очень хотели иметь детей.

Поскольку по своей натуре Савичева является трудоголиком, она не может вовремя остановиться, если начинает пахать. Ей нужно сто раз напоминать о том, что необходимо сделать передышку. И по сей день она остается такой же. Когда администратор говорит ей, что пора бы уже устроить выходной, которого давно не было, она начинает возражать, что у них все уже распланировано.

Хотя в последнее время Юлия все же старается держать процесс под контролем, учитывая, что все мы с возрастом не молодеем. Но раньше было иначе. Она стала болеть, не переставая. Дома она появлялась от силы по три дня в месяц, остальное время находилась на гастролях.

Савичева отметила, что совмещать выступления с подготовкой к материнству у нее не было возможности. Сделать это не позволяло ее состояние здоровья – и психического, и физического. Юлия вспоминает, что, когда она выходила на сцену, ей нечего было сказать людям, она ничего не могла им дать, поскольку внутри у нее ничего не было.

Она была выжата как лимон, и это состояние требовало длительного восстановления. Поэтому вполне понятно, что организм сдал, он ведь не железный. И врач сказал певице, что сначала нужно подлечиться, отдохнуть, а затем уже думать о ребенке.

И тогда жизнь чуть ли не по голове ей ударила, указав: или она ложится в больницу, или с таким графиком работы уже никому не будет нужна. Приехав с очередных гастролей, она позвонила продюсеру, Максиму Фадееву, и со слезами просила отпустить ее, чтобы она имела возможность заняться своим здоровьем и семьей.

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Пришлось пройти через испытания

Юлия с мужем улетели из Москвы на отдых. Она отключила телефон, постаралась абстрагироваться от прежней действительности, чтобы зажить обычной жизнью. Но оказалось, как это делать, она не знает. Впрочем, как и ее супруг. И тогда между ними начались ссоры, споры, выяснение отношений. Они как будто снова знакомились друг с другом и снова друг к другу притирались. Но со временем все наладилось, и тогда произошло долгожданное событие: появился ребенок.

Когда же певица на время отошла от шоу-бизнеса, она получила колоссальное удовольствие. А когда родилась Аня, она почувствовала себя невероятно счастливой, она не отходила от ребенка, не могла на него наглядеться. Ухаживать за дочкой ей помогали близкие люди, которым она говорит огромное “спасибо”.

Постепенно Савичева стала задумываться о том, что ей пора возвращаться на сцену. Она почувствовала, что сильно соскучилась по выступлениям и забеспокоилась, что поклонники уже потеряли ее из вида. Позвонив ей, Максим Фадеев попросил, чтобы она хоть что-нибудь сказала на камеру, потому что публика не верит, что она стала мамой. Чтобы певица сообщила, что с ней все в порядке и что она возвращается на сцену. Это показало исполнительнице, насколько люди ее любят.

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Мать с дочерью обожают друг друга

Сейчас Юлия совмещает материнство с профессиональной деятельностью, но признается, что это дается ей непросто. Однако она старается, в этом ей помогает и муж, и родственники, и это в целом получается. Дочка растет очень творческой, называет маму подружкой, чему та очень рада. Они с дочерью просто обожают друг друга.

При этом папа является более строгим по отношению к Анечке, а мама – более доброй. Хотя к этому они пришли не сразу. Были такие моменты, когда певица не знала, как справляться с непослушанием дочки, и проявляла жесткость, например могла поставить наследницу в угол. Но до этого ее нужно было уж очень сильно довести.

Ребенок растет талантливым

Сейчас Ане пять лет, и она продолжает показывать характер. Но при этом ребенок очень талантливый. Девочка хорошо поет, идеально интонирует, у нее фантастическое чувство ритма. Музыку она чувствует очень тонко, здорово рисует, и ей это очень нравится. Кроме того, она просто обожает книжки, этим она пошла в папу. Она все время просит почитать ей то одну книгу, то другую, и взрослые охотно идут ей навстречу. Сама девочка уже выучила алфавит и умеет читать по слогам.

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Бабушка очень серьезно занимается с Аней, и та получает от этого удовольствие. Так, она сама просит позаниматься математикой, дать ей решить какой-нибудь пример. Юлия говорит, что, вспоминая себя в пятилетнем возрасте, она не может отметить такое большое количество достижений, какое на сегодняшний день наблюдается у ее дочки.

Савичева считает, что ребенку нужно позволять развиваться свободно, не давить на него и как можно меньше запрещать ему. Нужно давать возможность самовыражения. Если дочка хочет попрыгать или постоять на голове, пусть сделает это, пусть побудет ребенком.

Рассуждая о том, на кого больше похожа Анечка, певица сказала, что понемногу она взяла не только от мамы и от папы, но и от всей родни. И от отца Юлии, и от родственников с мужниной стороны. Савичева отмечает, что сама она в детстве была такой же, тоже взяла понемногу от каждого из ближайших родственников.

Препятствовать дочери не собирается

Многие из известных артистов категорически возражают против того, чтобы их отпрыски пошли по их стопам, объясняя это сложностью профессии. Что касается Юлии Савичевой, то у нее на этот счет другое мнение. Она не понимает, зачем препятствовать ребенку в осуществлении его мечты.

Певица считает, что, когда рядом в лице родителя есть творческий человек, который с высоты своего опыта всегда может дать дельный совет, помочь в чем-то, от чего-то уберечь, ведь это же здорово. Поэтому она никогда не будет против, если ее дочь в будущем захочет стать певицей. Конечно, она понимает, насколько сложна эта профессия, но отговаривать точно не будет, напротив, всегда поддержит и поможет.

Плюсы и минусы творческого тандема

На вопрос о том, хорошо ли это, когда муж и жена оба из творческой среды, Юлия отвечает: “И да, и нет”. С одной стороны, не нужно ничего объяснять, и это большой плюс. Но с другой – есть и минусы. Ведь у каждого человека определенное ощущение от песни или ее видение, у каждого свой вкус.

И тут у них с супругом начинаются разногласия, они что-то доказывают друг другу, особенно когда вместе занимаются созданием композиций, например, как это было с “Желтым такси”, их последней песней. Она претерпела невероятное количество переделок. Муж настаивал на изменениях, а Юлии это казалось странным. А Александр говорил, что именно в этом и есть изюминка, которая запомнится слушателям. В итоге певица согласилась, на самом деле получилось классно, звучит интересно и запоминается.