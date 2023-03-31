 

Продажи кроссовера Evolute Sky начнутся в 3 квартале 2023 года

31.03.2023, 18:35, Разное
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Российский автопроизводитель Evolute планирует начать продажи электрических кроссоверов i-Sky в третьем квартале 2023 года. Эта информация была получена от пресс-службы компании.

Согласно пресс-релизу, начало продаж запланировано на третий квартал.

Новый автомобиль будет оснащен передним приводом и электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы. Запас хода составляет более 500 км, а емкость тяговой батареи – 85,9 кВт/ч. Цены и технические характеристики кроссоверов пока не объявлены.

Ранее стало известно, что Evolute Sky для РФ будет адаптацией электрического кроссовера Dongfeng Forthing Thunder, дебют которого состоялся на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2022 года.


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