 

Возлюбленная Криштиану Роналду раскрыла подробности интимной жизни с футболистом

31.03.2023, 17:55, Разное
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Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес раскрыла подробности сексуальной жизни с футболистом. В одном из эпизодов ее сериала “Я — Джорджина” 29-летнюю девушку спросили о самом необычном месте, где она и 38-летний Криштиану вступали в интимную связь. Модель, понервничав, рассказала, что однажды во время отдыха вдвоем она отказывалась купаться в море, и Роналду предложил ей сходить в спа-салон. Позже футболист и сам к ней присоединился.

Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа. Я была очень уставшей, но это не помешало нам заняться сексом прямо там, — рассказала Джорджина.

Джорджина Родригес с детьми

В этом же эпизоде Родригес поделилась планами на будущее. Модель рассказала, куда переедет их семья после того, как Криштиану Роналду завершит карьеру.

Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьей. И большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный прием. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло, — поделилась Джорджина.

Ранее Джорджина раскрыла некоторые подробности встречи с известным футболистом. Девушка стала гостьей шоу El Hormiguero, в эфире которого призналась, что влюбилась в спортсмена “с первого взгляда”. Впервые Джорджина и Криштиану встретили друг друга в магазине Gucci в Мадридеболее 9-ти лет назад.

Криштиану Роналду и Джорджина РодригесКриштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми


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