Скандалы: Жители Петербурга продолжают травмироваться от падения сосулек из-за неэффективной работы коммунальщиков

Петербуржцы получают травмы от падающих с крыш сосулек и наледи

По данным СМИ, подобные инциденты происходят в результате халатности коммунальных служб. Помимо этого, травмы получают и гости Петербурга. Ранее в центре города на Невском проспекте на голову 20-летнего туриста упала льдина. Парень получил сотрясение мозга от сильного удара. Смольный никак не реагирует на множество подобных случаев, а горожане по-прежнему поступают в клиники с серьезными повреждениями. За прошедшую зиму коммунальщиков уличили в более 1,7 тысячи случаев нарушений при уборке наледи и снега.

Обычно такие ЧП происходят при перепадах температур. Например, ночью с 13 на 14 марта в Северной столице началось потепление. Перед резкой сменой температур город настиг циклон с осадками в виде снега. Коммунальщики не успели убрать его ни с улиц, ни с крыш домов. Образование наледи привело к травматизму жителей.

Инцидент с падением льда произошло на Пионерской улице возле дома №19. Юноша в возрасте 14-ти лет обратился в травмпункт Приморского района после того, как во время прогулки на его голову упала сосулька. В управляющую компанию отправлен запрос для выяснения обстоятельств с учетом записей видеокамер.

Это не первый случай, когда страдают дети. Восьмилетняя девочка пострадала в результате падения наледи 13 марта. Ее госпитализировали в детскую больницу. СК был подключен к проверке по данному инциденту.

Илья Орешкин