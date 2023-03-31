 

Мнение: Путин поставил диагноз Медведеву?

31.03.2023, 16:06, Разное
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Кто-нибудь может объяснить, почему я вспоминаю президента России Владимира Путина, когда читаю блогера Дмитрия Медведева, трудоустроенного зампредом Совбеза России?

Конкретно вот это высказывание Путина регулярно вспоминается:

Ну а как не вспомнить именно эти слова президента России, если  блогер Медведев, видимо, на обзывательском кураже написал  про «наркопрезидента», «любителя белого порошка», «деда с деменцией», «свинобандеровский апокалиптический бред»?


отсюда

Можно ли слова Путина  расценивать как диагноз любителям обзывашек?    По всему получается, что по версии Путина, по признакам, которые изложил президент России,  Медведев стал любителем белого порошка? Начал замечать в себе признаки деменции?

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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