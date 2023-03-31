Мнение: Как в воду глядел

В этот же день пятилетку назад:

До свидания, ласковый Миша?

Какие-то прям ужасные слухи долетают – будто бы в рамках «борьбы с коррупцией в Дагестане» покусились на совсем уж святое: арестовали Магомедова – главу группы «Сумма»! Это вообще тектонические сдвиги. Магомедов связан с Зумруд, Зумруд – жена Дворковича, Дворкович – правая рука Медведа. «Сумма», соответственно, кошелек всего медведевского клана.

Если дагестанскую «Сумму» сейчас потрошат – это означает, что удар придется по жене Дворковича, а Дворковича точно попрут из вице-премьеров, если не посадят вовсе. При таких раскладах Медведа в правительстве точно не будет – не останется же он там вообще один? Кто же тогда будет премьером – неужели Собянин?

Я, конечно, обеими руками за Собянина – не из любви к нему, а из-за надежды хотя бы таким образом избавиться от него в Москве. Собянина в премьеры!! Интересно, кого тогда двинут в мэры Москвы?

Лучше, конечно, не будет – будет хуже” (2018).

В итоге “Сумму” действительно распотрошили всю, братьев Магомедовых (лишь недавно!) приговорили к срокам порядка 20 лет каждому, Медведа убрали из премьеров значительно позже – лишь два года спустя. В целом – как в воду глядел! Особенно с последней фразой.