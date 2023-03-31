Незаменимый человек: 7 причин нанять прораба во время ремонта

Производитель работ или, как говорят в народе, прораб, по мнению многих экспертов по недвижимости, – просто незаменимый человек во время ремонта квартиры. Некоторые граждане в надеже сэкономить деньги отказываются от услуг руководителя бригады и нанимают мастеров по отдельности.

Однако в реальности специалист поможет сэкономить и деньги, и нервы, и время. Особенно актуальность прораба возрастает, если собственник квартиры сам не разбирается в вопросах ремонта. Есть, как минимум, семь причин, чтобы нанять бригадира.

Первая причина – прораб может грамотно оценить фронт работ, исходя из прошлого опыта, проб и ошибок. Он может подсказать более удачные решения, посоветовать мастеров и составить смету.

Вторая причина непосредственно связана с экономией. Хороший бригадир всегда имеет связи, с помощью которых сможет достать материалы для ремонта квартиры по более выгодным ценам.

Третья причина – прораб контролирует все процессы. Это особенно важно, когда работают разные мастера, ведь ошибка одного или простое недопонимание может существенно увеличить сроки ремонта. Отсюда вытекает и четвертая причина – специалист лично отвечает за качество работ.

Пятая причина – бригадир во время ремонта квартиры является связующим звеном между заказчиком и мастерами. Строители иногда шутят, что прораб может перевести с профессионального на человеческий или наоборот – объяснить все возвышенные желания клиента простым языком.

Шестая и седьмая причины тоже взаимосвязаны. Прораб не только решает текущие вопросы и устраняет первостепенные проблемы, но и несет ответственность за финальный результат всей бригады. Если мастер-одиночка может “забить на косяки”, то члена команды бригадир заставит все переделывать.