Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на горнолыжном курорте

Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте. По информации Variety, суд штата Юта признал актрису невиновной. В итоге звезда получила один доллар, который был запрошен в ее иске. Судебное разбирательство продлилось две недели.

Ранее 76-летний врач-офтальмолог Терри Сандерсон подал в суд на актрису. Он заявил, что в 2016 году Пэлтроу врезалась в него во время катания на лыжах и сбила с ног. После аварии у пострадавшего был перелом четырех ребер и травма головы. Актриса, по его словам, “ушла и оставила его лежать на снегу серьезно пострадавшим и в полном одиночестве”.

Мужчина потребовал 3 миллиона долларов в качестве компенсации. Позже он снизил свои требования до суммы 300 тысяч долларов. Также Гвинет Пэлтроу прокомментировала аварию, обвинив Сандерсона в сексуальных домогательствах.

Я просто каталась на лыжах, и тут чужие лыжи появились между моих ног, заставляя их разъехаться в стороны. А потом на меня навалилось чье-то тело, — заявила она.

Гвинет Пэлтроу

Актриса не признала свою вину и подала встречный иск, заявив, что это он врезался в нее. В суде выступили медицинские работники и лыжные эксперты. Адвокату Гвинет Пэлтроу удалось доказать, что актриса находилась ниже Сандерсона по склону, а потому врезаться в него она не могла. После того как приговор был оглашен, Пэлтроу подошла к Сандерсону и пожелала ему всего наилучшего, в ответ тот поблагодарил актрису.

Ранее 50-летняя Гвинет стала гостьей подкаста “Искусство быть здоровым”. Основательница бренда Goop рассказала, как ухаживает за собой. Актрису попросили назвать самый странный wellness-тренд, которому она когда-либо следовала. Актриса отметила, что озонотерапия была для нее полезна, но не уточнила, для чего именно ее использовала. Кроме того, Гвинет призналась, что на завтрак выпивает только чашку кофе, протеиновый коктейль или почти пол-литра свежевыжатого сока сельдерея без каких-либо дополнительных добавок.

Гвинет ПэлтроуГвинет Пэлтроу