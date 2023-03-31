Гражданин США нашел угнанный автомобиль с помощью Apple AirTag и застрелил преступника

Житель Техаса обнаружил свой украденный автомобиль с помощью системы слежения Apple AirTag и застрелил угонщика, после чего вызвал полицию. Об инциденте рассказал Business Insider.

Техасец в сопровождении двух членов семьи отправился на поиски пропавшего фургона. AirTag, трекер Apple, позволил ему определить местонахождение автомобиля, который оказался на парковке торгового центра. Внутри него находился мужчина. Один из преследователей решил разобраться с потенциальным угонщиком, не дожидаясь прибытия полиции. По его утверждению, он увидел у преступника пистолет, после чего выстрелил в мужчину из своего оружия. Тот скончался от полученных ранений. Н

Ник Солиз, офицер полиции Сан-Антонио, объявил, что занимается расследованием данного преступления, и предостерег жителей от самоуправства, которое привело к этой трагедии. Солиз заявил, что “если ваш автомобиль был украден, это очень прискорбно. Но, пожалуйста, не берите это в свои руки”.