 

Гражданин США нашел угнанный автомобиль с помощью Apple AirTag и застрелил преступника

31.03.2023, 14:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Житель Техаса обнаружил свой украденный автомобиль с помощью системы слежения Apple AirTag и застрелил угонщика, после чего вызвал полицию. Об инциденте рассказал Business Insider.

Техасец в сопровождении двух членов семьи отправился на поиски пропавшего фургона. AirTag, трекер Apple, позволил ему определить местонахождение автомобиля, который оказался на парковке торгового центра. Внутри него находился мужчина. Один из преследователей решил разобраться с потенциальным угонщиком, не дожидаясь прибытия полиции. По его утверждению, он увидел у преступника пистолет, после чего выстрелил в мужчину из своего оружия. Тот скончался от полученных ранений. Н

Ник Солиз, офицер полиции Сан-Антонио, объявил, что занимается расследованием данного преступления, и предостерег жителей от самоуправства, которое привело к этой трагедии. Солиз заявил, что “если ваш автомобиль был украден, это очень прискорбно. Но, пожалуйста, не берите это в свои руки”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Варианты для округлой формы лица, которые сделают его худее: 10 модных стрижек для женщин за 40

28.06.22 / Как признать садовый дом жилым онлайн

13.04.22 / Мнение: Позoр, страх и ненависть в России: немного о людях с красивыми лицами

23.01.22 / ТЦ “Калита” в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

15.04.22 / Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Елизаветой II впервые после переезда в США

20.03.22 / Выглядит провинциально – Личное мнение

21.02.23 / ERR – в 2022 году Эстония закупила больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет

27.12.21 / В Госдуме зарегистрировали законопроект о переносе празднования Нового года на 14 января

12.08.22 / В Москве прошли съемки фильма Киностудии имени Горького. Фильм “Как я встретил ее маму” киностудии имени Горького

29.04.21 / В правительстве предложили объединить Татарстан и Башкортостан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика