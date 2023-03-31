 

Бритни Спирс и Сэм Асгари спровоцировали слухи о проблемах в браке

31.03.2023, 13:33, Разное
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Бритни Спирс и Сэм Асгари спровоцировали слухи о проблемах в браке. Об этом СМИ начали писать после череды фотографий и видео супругов, на которых они проводят время отдельно друг от друга. Влюбленные даже сняли обручальные кольца. Сейчас поп-звезда отдыхает на Гавайях не с Сэмом, а вместе со своим давним приятелем, менеджером Кейдом Хадсоном. Совместные фотографии с отдыха Бритни публикует в социальных сетях.

Ранее Бритни совершила редкий выход в свет. Певица появилась на вечеринке по случаю дня рождения Хадсона. Там же присутствовала Пэрис Хилтон. Сэм Асгари, в свою очередь, занимается делами в Лос-Анджелесе.

Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Кейд Хадсон

В этом месяце Бритни Спирс не раз публиковала посты с воспоминаниями о том, как она была счастлива до брака. Это также насторожило поклонников. В комментариях под публикациями фанаты предположили, что сейчас она несчастлива.

Ранее журналистам стало известно о том, что близкие певицы объединились и планировали попробовать положить певицу в больницу на лечение. Ее состояние в последнее время вызывает тревогу и у них, и у поклонников звезды. По мнению близких, Бритни злоупотребляет психоактивными веществами, из-за которых ее состояние “выходит из-под контроля”. При этом она не принимает назначенные ей лекарства, которые могут его стабилизировать. Сделать этого, однако, не получилось — в СМИ сообщили, что Бритни Спирс узнала о намерениях близких и устроила скандал.

Бритни Спирс и Сэм АсгариБритни Спирс и Сэм Асгари


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