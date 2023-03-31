Скандалы: Молочный рынок столкнулся с перепроизводством

Скоро фермерам придется резать своих буренок за ненадобностью

Вековая мечта россиян про молочные реки и кисельные берега, похоже, начинает сбываться. По крайней мере, в первой части: запасы молокопродуктов в хозяйствах и на предприятиях переработки составили 1,4 миллиона тонн! Но это перепроизводство как раз и добавляет головной боли аграриям. По информации производителей «молочки», в минувшем году в России надоили на 800 тысяч тонн продукции больше, чем годом ранее.

А потребление в стране снизилось на 200-250 тысяч тонн. Нет у народа денег «детишкам на молочишко». Куда же нам направлять свои «молочные реки»? Неужели в отходы производства?

Вопрос для отечественных животноводов не праздный. С начала года закупочные цены на молоко у крестьян резко упали – в среднем с 28 рублей за литр до 22 рублей. Все дорожает: оборудование на фермах, электричество, корма, а цены, по которым молокозаводы принимают молоко, поползли вниз. При том, что себестоимость производства у фермеров «средней руки» составляет 22-24 рубля. Тут впору начать отправлять на забой молочное стадо: кормить буренку себе дороже, чем ждать от нее прибыль. Однако производство пастеризованного молока, сметаны, сливочного масла по инерции продолжает расти. За первые два месяца года – на 8%.

Но в Минсельхозе считают, что в животноводческой отрасли не все так и плохо. От снижения закупочных цен выигрывают крупные агрохолдинги. Они заключили с переработчиками долгосрочные контракты (на три года) с фиксированными ценами на продукцию. Порадуемся за крупных производителей. Однако что делать фермерам и личным подсобным хозяйствам? За последние годы количество буренок в их хозяйствах возросло в разы. И как теперь быть им?

В стране сильно снизилось потребление молокопродуктов. Если в 2020 году мы выпивали в среднем 240 литров молокопродуктов на человека, в 2021-м – 208, то в минувшем году – всего литра 164 литра. Некоторые эксперты предлагают сосредоточиться на экспорте, продавать излишки сухого молока, сливочного масла и сыворотки в другие страны.

Хотя, казалось бы, в нынешней ситуации выход достаточно простой. Если у нас много сырого и сухого молока (как оказывается, девать его просто некуда), то можно снизить цены на торговых полках. Но цены и не думают снижаться: в среднем тихой сапой они выросли на 18-20%. И сегодня, когда очевидно, что с молочными реками мы не совладаем, в крупных городах литровый пакет молока стоит 70 рублей (по скидке) а если ее нет, то 100-120 рублей. Сливочное масло на одной волне с молоком: по акции 180 граммов – 180 руб. А без скидок – 250 рублей…

Понятно, что при таких ценах надеяться на то, что наш потребитель сам осилит образовавшиеся запасы, не приходится.

– Вместо того чтобы работать над восстановлением спроса, молочная отрасль наступает на они и те же грабли, – считает Марина Петрова, заместитель председателя комитета Московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК. – С периодичностью раз в три года происходит резкое снижение цен на сырое молоко, сокращение поголовья, после чего следует новый виток взлета розничных цен. В существующей ситуации можно было бы включить в программу госзакупок сыр и масло. Что позволило бы, например, кормить российскую армию. А нынешняя ситуация на молочном рынке приведет к тому, что крестьяне через полгода начнут сокращать поголовье. И, следовательно, объемы выпуска сырого молока.

– Потребление молока в России на человека меньше рекомендуемых медицинских норм, потому говорить о перепроизводстве нельзя, – считает кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов. – Нынешние низкие закупочные цены у крестьян приведут к сокращению в стране дойного стада. Прежде всего у фермеров и в личных подсобных хозяйствах. У которых качество молока, в отличии от агрохолдингов, максимально приближено к натуральному – по вкусу, запаху, жирам и другим показателям. При нынешних ценах им не выгодно держать скот, его поведут на бойню….

–​ Но тогда у нас подешевеет говядина.

– Краткосрочно – да, но мы ее съедим быстро, через месяц-другой. А вот без молока рискуем остаться на долгие годы, опять будем закупать телят за рубежом…

–​ Где же выход?

– Вводить продовольственные карточки для малоимущих на приобретение отечественных продуктов. Тогда мы и не заметим, куда денется наше «перепроизводство».

Между тем планы по молокопродуктам у России наполеоновские. За период с 2017 по 2022 годы производство сыров в стране увеличилось на 44%. Есть предпосылки к тому, чтобы уже в 2030 году внутренний рынок на 80% состоял из сыров российского производства. Но эти красивые планы упираются в суровую реальность. Сколько мы будем получать молока, если фермеры и личные подсобные хозяйства порежут свой скот из-за нерентабельности производства? А такое развитие событий – вполне реально.

Владимир Чуприн

Оригинал материала: “Московский комсомолец”