Водителям, нарушившим ПДД во время метели на трассе М4, выпишут штрафы

ГИБДД Ростовской области завершило изучение видеозаписей с камер наблюдения, установленных на федеральной трассе М4. В результате мероприятий установлены все автовладельцы, совершившие нарушения правил дорожного движения во время метели 30 марта.

Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД, основными нарушениями стали: проезд по обочине, выезд на встречную полосу в неположенном месте, непристёгнутые ремни безопасности, отсутствие страхового полиса и превышение скорости. В общей сложности автолюбители совершили нарушения на сумму 1,5 млн рублей.

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения осознаёт, что водители, передвигавшиеся по федеральной трассе М4 «Дон» во время тяжёлых метеоусловий, попали в трудную ситуацию, но именно неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволяет сохранить жизнь, здоровье и своё транспортное средства», – говорится в пресс-релизе.

Из соображений гуманизма все нарушители будут оштрафованы на символическую сумму 1500 рублей.

«За пересечение сплошной линии и выезд на полосу встречного движения законодательством предусмотрено лишение водительских прав, поэтому решение руководства ГИБДД является в высшей степени актом доброй воли», – подчеркнули в ведомстве.

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