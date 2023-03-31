Как дикая черника помогает сжигать жир во время выполнения физических упражнений

Польза от ягод для здоровья хорошо известна диетологам. Но по-прежнему у этой категории продуктов есть скрытые свойства, которые выявляются только благодаря точечным исследования. Одну из таких работ в отношении дикой черники провели ученые университета имени Гумбольдта в Калифорнии. Было обнаружено, что черника может стимулировать сжигание жира в процессе физических упражнений.

Жиросжигающий эффект

В рамках исследования было организовано наблюдение за занятиями аэробикой 11 непрофессиональных спортсменов, которым также было предложено съедать по 25 граммов дикой черники каждый день на протяжении двух недель.

Все это время ученые брали у участников эксперимента анализы мочи и крови как до, так и после тренировок.

Результаты показали, что процесс расщепления жирных кислот (сжигание жира) для выработки энергии происходил интенсивнее именно после употребления ягод.

На пике тренировочного процесса удавалось достигать более 40% прибавки к эффективности расщепления жира относительно показателей, полученных без влияния черники.

Особенности окислительной реакции

Обычно эффект окисления жиров достигается за счет снижения уровня потребления углеводов. Этот дисбаланс заставляет организм активнее использовать жир для энергии. Но в случае с дикой черникой углеводы поступали в организм, не мешая эффективному окислению жира. Это особенно важно для занимающихся спортом людей, поскольку ограничение в использовании углеводов потенциально может привести к негативным последствиям для здоровья и работоспособности.

Запас углеводов в ходе физических упражнений может быть полезен при высокоинтенсивных упражнениях. К примеру, в конце тренировок, если требуется максимальное подключение всех ресурсов организма, нельзя будет полагаться только на жир как источник энергии. На этом этапе помогут и те же сэкономленные углеводы.