 

Опубликованы онлайн результаты тестов секретного процессора Hamoa от Qualcomm

31.03.2023, 12:48, Разное
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В бенчмарке Geekbench был показан скриншот процессора Snapdragon 8cx Gen4 от Qualcomm. Gizmochina пояснила более подробно об этом снимке.

Под кодовым названием Hamoa скрывается процессор Snapdragon 8cx Gen4. Qualcomm подтвердила, что работает над процессором для ноутбуков и компьютеров, но не для смартфонов.

Новый процессор получил 613 баллов за одноядерный режим в веб-бенчмарке Geekbench и 5241 балл за многоядерный режим. Gizmochina считает, что этот результат сопоставим с процессорами серии M компании Apple.

Скриншот также показал, что Snapdragon 8cx Gen4 будет иметь 12 ядер, они разделены на два кластера по восемь и четыре ядра. Один кластер может работать на частоте 3,4 ГГц, а другой – на частоте 2,4 ГГц.

Когда именно будет выпущен процессор Snapdragon 8cx Gen4, неизвестно. По некоторым слухам, это может произойти в 2024 году.


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