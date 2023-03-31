 

Как выглядит 30-летняя приемная дочь Тома Круза и Николь Кидман

31.03.2023, 12:10, Разное
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30-летняя художница Белла Кидман-Круз ведет непубличный образ жизни. И даже в своем личном блоге она в основном предпочитает публиковать свое творчество, а не многочисленные селфи. Впрочем, иногда старшая дочь одной из самых ярких голливудских экс-пар — Тома Круза и Николь Кидман — все же показывает себя. Так, накануне она вышла на связь, чтобы поблагодарить своего парикмахера Дженнифер Болл за новую стрижку и цвет, и опубликовала свежее фото. Отметим, что Белла довольно часто меняет имидж: она уже была блондинкой и рыжей, а теперь перекрасилась в жгучую брюнетку.

Прическа до сих пор доставляет мне столько радости. Спасибо тебе, – написала Белла.

Белла Кидман-Круз

Белла живет в Лондоне со своим мужем Максом Паркером. Ее младший брат, 27-летний Коннор, остался в Майами. Известно , что и Белла, и Коннор пошли по стопам отца и являются последователями саентологии. Обоих Круз и Кидман усыновили еще будучи в браке, в котором пробыли 11 лет, с 1990 года по 2001-й. За последние 20 лет они так и не раскрыли истинные причины развода.

На прошлой неделе стало известно, что еще одна дочь Круза от брака с Кэти Холмс, 17-летняя Сури, будет изучать моду — и обучение оплатит отец. В соответствии с соглашением о разводе, заключенным между супругами в 2012 году, актер обязан покрывать все расходы дочери, касающиеся учебы и медицины, а также выплачивать бывшей жене 400 тысяч долларов в месяц вплоть до 18-летия их общего ребенка.

Николь Кидман же недавно вызвала широкое возмущение своим поведением на ковровой дорожке премии “Оскар”. На просторах сети многие предположили, что звезда крепко выпила перед тем, как появиться на публике.

Том Круз и Николь Кидман – кадр из фильма “С широко закрытыми глазами”


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