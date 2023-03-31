Скандалы: Отчудили

Как Центр Чумакова лишился почти 7 га в Москве

Следователи проверяют факты хищения земельных участков, выделенных Центру им. Чумакова (Институт полиомиелита) в бессрочное пользование, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Речь идет о событиях конца 1990-х годов: из 15,1 га государственных земель, на которых располагается научное учреждение, почти 7 га оказались отчуждены в пользу местных властей, а потом отданы в аренду частным компаниям — теперь там расположены ресторан и заправка.

По факту махинаций может быть возбуждено уголовное дело, уточнил источник. Незаконным считает вывод земли из федеральной собственности и прокуратура. Она подала иск с требованием прекратить договоры аренды и вернуть участки государству. Как стратегически важный для страны институт мог лишиться части своей территории, разбирались «Известия».

Не досчитались половины

Правоохранительные органы проверяют факты возможного мошенничества с двумя земельными участками, которые государство выделило в безвозмездное пользование ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН им. Чумакова (Институт полиомиелита), сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Научное учреждение известно, в частности, разработкой вакцины против коронавируса «КовиВак».

Следователи выяснили, что изначально площадь институтских земель составляла 15,1 га. Но в конце 90-х учреждение лишилось 6,85 га, расположенных в непосредственной близости от института на 26-м км Киевского шоссе.

По версии следствия, участки были незаконно выведены из федеральной собственности в муниципальную и сданы по договору аренды. Проверка идет в отношении «неопределенного круга лиц». Их подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

— Действуя совместно с другими неустановленными лицами, люди, возможно, из числа руководителей Института полиомиелита того времени, сформировали два земельных участка, которые в последующем были отчуждены по договору аренды с целью хищения, — сообщил источник.

«Известия» направили запрос в Следственный комитет (СК) с просьбой уточнить, возбуждено ли по итогам проверки уголовное дело и определен ли круг лиц, подозреваемых в мошенничестве с участками.

Историей с уводом институтских земель занимается и прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО). Она подала иск в Щербинский суд столицы с целью вернуть землю в федеральную собственность. Иск подан в августе 2022 года, но дело так и не начали рассматривать по существу, убедился корреспондент «Известий», побывавший на одном из заседаний. 22 марта дело снова отложили по просьбе одной из сторон.

«Известия» изучили иск прокуратуры. Его суть заключается в следующем. В 1990-м году Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (сейчас ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова) получил в бессрочное пользование 15,1 га земли под строительство института и жилого поселка. Тогда участок находился в федеральной собственности.

Однако в 1998 году администрация Ленинского района Московской области (на тот момент земли относились к этому региону и лишь позже вошли в состав Москвы) изъяла участок и перевела его в муниципальную собственность. Часть изъятых земель — 8,25 га — вернули ученым, а остаток размером 6,85 га поделили на две части и отдали в долгосрочную аренду третьим лицам.

Под заправку и ресторан

Институт полиомиелита расположен на 26-м км Киевского шоссе, в 2,6 км от аэропорта Внуково. А спорные участки — по обе стороны от его территории и через дорогу друг от друга, выяснили «Известия», побывав на месте.

Один участок кадастровой стоимостью 30,9 млн рублей занимает 4,5 тыс. кв.м. и предназначен для оборудования на нем открытой стоянки, следует из выписки ЕГРН (есть у «Известий»). Он был поставлен на кадастровый учет в 2012 году и сразу же сдан в аренду ООО «Интерлтава» на 25 лет. С этой фирмой и судится сейчас прокуратура, пытаясь признать договор аренды на участок недействительным.

«Известия» обнаружили на участке двухэтажное здание с табличкой «Гостевая парковка ресторана». Согласно «Яндекс Картам», здесь когда-то действительно был ресторан, однако сейчас его двери наглухо закрыты. На самом здании нет названия, а на территории не видно признаков жизни. Судя по всему, ресторан давно не работает.

По данным базы СПАРК, доли в «Интерлтаве» (фирма занимается ресторанным бизнесом) делят Олег Седов, Александр Замков и Елена Ольховская, они стали ее владельцами в апреле 2012 года — как раз перед сдачей участка в аренду. Фирма зарегистрирована в 2007 году, в прошлом году ее выручка составила 5,6 млн рублей.

— Скорее всего, в 90-х была целая цепочка сделок, земли переоформили, дальше там были разные субъекты. Потом этот участок попал к «Интерлтаве», она там построила всё, а теперь нас выгоняют. Сопротивляемся как можем, — сказал адвокат компании Александр Молохов.

Участок со зданием ресторана имеет смежную границу с Валуевским лесопарком. Из сведений о границах участка следует, что он сформирован на территории, занятой многолетними зелеными насаждениями. Учитывая, что границы лесов в земельном кадастре на тот момент еще не были сформированы, это могло повлечь отчуждение и вырубку лесного фонда, считает независимый юрист Юлия Зинченко. «Известия» направили запрос в Рослесхоз и московский департамент природопользования с просьбой пояснить, как происходило формирование участка и не был ли при этом нарушен закон об особо охраняемой природной территории. Но там этот вопрос прояснить не смогли, сославшись на изменения законодательства и территориальных границ.

Второй участок площадью 4 тыс. кв. м предназначен для размещения автозаправочных станций, следует из выписки. Еще в 1999 году его отдали в бессрочное пользование ЗАО «Тото» (сведений о нем не удалось найти в ЕГРЮЛ), а в 2000-м он оказался в аренде у ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». Сейчас на участке расположена обычная АЗС. Согласно документам, право аренды у фирмы действительно до конца 2025 года. Иск прокуратуры касается и этого участка. Представитель фирмы в суде заявил «Известиям», что не дает комментариев по делу.

Согласно выписке из ЕГРН, нынешняя кадастровая стоимость обоих отчужденных участков составляет 66 млн рублей. Чтобы их не успели приватизировать либо передать другим лицам, прокуратура просила суд наложить запрет на проведение регистрационных действий в их отношении, говорится в ответе прокуратуры ТиНАО на запрос «Известий».

Сама территория института — та ее часть, которая осталась неотчужденной, — и сегодня выглядит достаточно большой и представляет собой огороженный забором поселок. Вход на его территорию закрыт из-за особого статуса объекта (институт занимается изучением возбудителей различных инфекций).

«Приватизации не подлежит»

Отчуждение и деление участка стратегически важного для страны института произошло незаконно, без согласия Росимущества, говорится в иске прокуратуры. При этом инициатором изъятия и разделения, по версии прокуратуры, был сам институт. Как следует из иска, в июле 1998 года его руководство попросило администрацию Ленинского района разделить участок и изъять чуть менее половины полученных от государства земель. Между тем выданный в начале 90-х государственный акт о праве института на первоначальную площадь 15,1 га не был отменен и имеет юридическую силу и по сей день, считают в прокуратуре.

— Имущество, закрепленное за Институтом полиомиелита, движимое и недвижимое, является государственной собственностью и разгосударствлению или приватизации не подлежит. Изъятие у учреждения его основных фондов, а также иного имущества не допускается. Удовлетворение главой Ленинского района обращения Института полиомиелита об изъятии земельного участка является незаконным, — подчеркивается в документе.

Решение об изъятии и разделении участка приняли органы местного самоуправления «в отсутствие согласия собственника» (то есть федеральных властей), соглашаются в Институте полиомиелита, следует из ответа учреждения на запрос «Известий». Поэтому органы прокуратуры инициировали проверку и подали иск в суд, а институт привлечен к процессу в качестве третьей стороны. Никаких самостоятельных требований по иску он не предъявляет, однако против возврата спорных участков не возражает, говорится в ответе института.

«В случае вынесения судом решения о возврате земельных участков они будут использованы институтом для выполнения возложенных на него задач», — подчеркнул первый заместитель гендиректора Центра им. Чумакова Алексей Афонин.

На вопрос «Известий» о проверке следственных органов, выявивших в действиях руководства признаки мошенничества и превышения должностных полномочий, в ответе ничего не сказано.

«Известия» направили запросы в администрацию Ленинского городского округа Московской области и поселения Московский для прояснения позиции этих ведомств.

После распада СССР исполнение многих законов практически не контролировалось и проводить сомнительные сделки с землей было не затруднительно, отметил в беседе с «Известиями» гендиректор юридической фирмы «Двитекс» Дмитрий Кигинько. Институт в любом случае не имел права распоряжаться земельным участком без согласия собственника имущества — Российской Федерации, отметил юрист.

— С момента принятия администрацией Ленинского района Московской области оспариваемого нормативного акта прошло более 20 лет. С учетом данного обстоятельства суд вправе отказать в удовлетворении иска в связи с пропуском сроков исковой давности, — сказал он.

При этом институт, как законный владелец участка, был вправе самостоятельно защищать свои права, когда землю перекраивали, но по каким-то причинам не сделал этого. Почему — предстоит выяснить следствию, отметил член Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов.

Елена Балаян, Яна Штурма

Оригинал материала: “Известия”