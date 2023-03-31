Цитрусовый сахарный скраб для тела в кубиках. Не уступит дорогостоящим скрабам, очищает и питает

Стремитесь хорошо выглядеть и постоянно ищите новые средства для ухода? Вовсе не обязательно покупать дорогостоящие крема и скрабы, ведь многое из этого вы можете сделать своими руками. Эти разноцветные кубики сахарного скраба с цитрусовыми ароматами делают вашу кожу гладкой и увлажненной.

Лакомство для вашей кожи

Кубики сахарного скраба – это прекрасный способ избавить кожу от ороговевших чешуек, стимулировать приток крови и сделать ее бесконечно нежной. Даже те, кто готовит домашние скрабы, обычно делает это распространенным способом, смешивая различные ингредиенты в баночке и нанося их на кожу. Но практика показывает, что в приготовлении твердых скрабов есть свои преимущества. Не за горами весна, и многие хочется погрузиться в облако цитрусовых ароматов, экспериментируя с ароматами лимона, грейпфрута и сладкого апельсина. Сахарный скраб позволяет это делать. Эти кубики пахнут освежающе, они легкие и идеально подходят для утреннего душа. При этом их стоимость настолько невелика, что каждый сможет порадовать себя спа-процедурой.

Кубики сахарного скраба

Зачем тратить время на приготовление твердого скраба, когда можно сложить все ингредиенты в баночку и на этом закончить? Во-первых, кубики сахарного скраба легче наносить, так как вы можете взять с собой в душ несколько кубиков, а не всю порцию скраба. С рассыпчатыми скрабами вы должны быть осторожны, чтобы не налить воду в свои банки, иначе это может вызвать рост плесени и придется выбросить весь запас. Во-вторых, кубики сахарного скраба делают действительно красивые подарки и выглядят немного роскошнее, чем рассыпчатые скрабы.

В конечном счете, все зависит от того, что вы собираетесь делать. Если у вас мало времени и вам срочно нужен скраб, то можно ограничится вариантом ванильного скраба из коричневого сахара, который готовится за считанные секунды. Если вы хотите чего-то более экстравагантного, то рекомендуем попробовать приготовить эти кубики цитрусово-сахарного скраба.

Как использовать кубики сахарного скраба

Возьмите с собой в душ 2-3 кубика, покрошите их в ладонях и разотрите по проблемным зонам, особенное внимание уделяя бедрам. Лучше всего использовать кубики, когда вы уже помылись и осталось только ополоснуться, чтобы масла оставались на вашей коже. Благодаря тому, что масла не смываются полностью, ваша кожа получает необходимое увлажнение, и после этого нет необходимости наносить дополнительный лосьон для тела. Так сказать, два в одном.

Оригинальные ингредиенты и альтернатива

Чтобы использовать кубики было максимально удобно, рекомендуем взять мыльную основу с добавлением растительного масла ши. Это нельзя считать жестким требованием, вы можете заменить его на масло ромашки, использовать меньше или больше капель, в зависимости от запаха. Масло с витамином Е брать не обязательно, так как оно обеспечивает дополнительные полезные свойства для кожи, но не влияет на текстуру кубиков.

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Если у вас дома нет квадратных формочек для льда, вы можете использовать любые другие формы, которые у вас есть. Просто убедитесь, что они из силикона, чтобы вы могли легко удалить кубики после того, как они затвердеют. По большому счету, рецепт очень вариативен.

Необходимые ингредиенты

Время приготовления: 20 минут.

Общее время: 1 час 5 минут.

Выход: 15 кубиков.

Разноцветные кубики сахарного скраба с цитрусовыми ароматами, которые делают вашу кожу гладкой и увлажненной, готовятся за несколько минут. Вам потребуется:

Мыльная основа – 50 г. Масло ши – 3-4 столовые ложки. 10 капель масла с витамином е. 40 капель эфирного масла лимона. 200 г белого сахарного песка (1 стакан). Пищевые красители желтого и красного цвета.

Способ приготовления

Нарежьте мыльную основу на мелкие кусочки и растопите вместе с маслом ши в пароварке. Снимите с огня и добавьте мыльные красители, витамин е и эфирное масло. Смешайте с сахаром. Перелейте смесь в формы для льда и замораживайте в течение 45 минут до застывания. Разморозьте, дайте им немного постоять, пока влага не испарится, а затем храните в герметичном контейнере.

Заключение

Вместо эфирного масла лимона, можно взять масло апельсина, эффект будет не хуже. Хранить кубики можно в холодильнике достаточно долго, но вам наверняка понравиться такой способ, и они не залежатся. Прекрасная текстура, удобная форма и великолепный запах.